Martin Valjent: "Cada partido que ganamos es un golpe sobre la mesa"

El Real Mallorca es líder de la Segunda División. Tras su brillante victoria (0-1) el jueves en el campo de uno de los equipo llamados a estar arriba, el Almería, los de Luis García Plaza se consolidan como el mejor equipo de la categoría hasta la fecha, después de sumar 15 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

Personificar este gran momento del equipo en una única figura es imposible, e injusto. Se podría hablar de su entrenador; claro. Se podría hablar del golazo de Abdón en el Juegos Mediterráneos, por supuesto. Se podría hablar de la profundidad de plantilla en una categoría tan exigente, qué duda cabe…

Pero si hay algo que hace sobresalir al Mallorca por encima del resto, un rasgo identitario del conjunto bermellón, es la defensa. O su trabajo defensivo, sería más conveniente decir. Lo explicaremos con números: en 16 partidos disputados desde el arranque de la competición, 3 goles encajados. Sí, sólo tres goles. Récord histórico en un arranque de temporada en Primera y Segunda División. Ahí es nada.

Martin Valjent (Dubnica nad Váhom, Eslovaquia, 11 de diciembre de 1995) es uno de los artífices de que así sea. Forma junto a Antonio Raíllo una sociedad infranqueable en el centro de la defensa. Por eso, en Libertad Digital hemos querido hablar en exclusiva con él.

Pregunta: Martin, son tres goles encajados en 16 partidos. Es un récord en el fútbol profesional español. ¿Cómo se consigue eso?

Respuesta: Es un trabajo de todo el equipo. Ya sé que suena a tópico, que siempre se dice lo mismo, pero es que es la verdad. Si no, sería imposible conseguir esto. En este equipo sabemos todos que el esfuerzo no se negocia. Lo llevamos en nuestro ADN. Y si llevamos tan pocos goles encajados es porque todos trabajamos muchísimo todos, todos presionamos arriba, todos vamos con intensidad… lo que hace que los defensas podamos afrontar las situaciones con mayor comodidad, y por tanto se generen menos ocasiones.

Y cuando digo todos, es todos. Empezando por los delanteros, que con su presión permiten que podamos adelantar más las líneas; terminando por el portero, que seguro es uno de los mejores de la categoría; pero también desde el mismo entrenador; o los jugadores que entran al campo, que saben que tienen que dar el máximo en el tiempo que tienen.

Es así, pero la sociedad que has formado con Raíllo, y con Manolo Reina por detrás, roza la perfección.

Llevamos tres años jugando juntos, y está claro que eso se nota. Ya casi no nos hace falta ni hablar para entendernos. Nos conocemos a la perfección. Y para mí es un placer jugar con ellos. Disfruto mucho de jugar a su lado, la verdad. A parte de que la relación humana entre nosotros es muy buena también. Hemos pasado momentos muy buenos juntos, pero también momentos malos, y eso nos ha hecho más fuertes.

Pero de verdad que es un gran trabajo de todo el equipo. No es cuestión de defensa o portero, por mucho que en cada posición haya jugadores de nivel; se trata más del colectivo, del esfuerzo y del compromiso de los once que están en el campo.

Mencionabas ahora también al entrenador. ¿Qué os comunica Luis García Plaza en el plano defensivo?

El míster lo que nos pide es esfuerzo, trabajo, y darlo todo. Desde que llegó nos dejó claro que el que no dé el 100% en algún momento, no va a jugar. Y viendo la plantilla que tenemos, con tantos y tan buenos jugadores, está claro que es así. También la preparación física ha sido muy alta y muy exigente desde el principio.

Esto, por otro lado, también os permite hacer muchas rotaciones…

Claro. Tenemos una plantilla muy amplia. Y eso nos permite afrontar los partidos con varios cambios, tener algo de descanso en un calendario tan apretado. Pero cada jugador que sale va a dar el 100%. Tiene que darlo. Porque si no ya no va a jugar más.

¿Qué ha cambiado Luis García Plaza respecto a años anteriores?

Es un entrenador muy inteligente. Sabía que aquí había un buen bloque, con 3 o 4 años jugando juntos y consiguiendo buenos resultados, y él ha partido de aquella buena base y le ha ido añadiendo conceptos propios, incorporando detalles que antes no teníamos. Entre ellos, esa tremenda mentalidad de trabajo, o un gran cuidado de nuestra alimentación… Creo que son detalles que pueden marcar la diferencia en esta categoría.

"La Liga se gana en mayo, no en diciembre"

Martin, es que son 15 partidos sin perder… ¡es otra animalada!

Y eso que empezamos con una derrota, un tanto inesperada diría yo, en casa contra el Rayo en la primera jornada. La verdad es que arrancar así es algo magnífico, porque permite al equipo seguir centrado en el esfuerzo. Estamos todos muy felices de cómo está yendo la cosa. Pero no nos queremos, ni podemos, relajar. Todos somos conscientes de lo complicada que es esta categoría…

Con esos números, es normal que el equipo sea líder. ¿Se piensa en el ascenso?

Nosotros no hablamos de objetivos a largo plazo. Tenemos que tener la mentalidad centrada en el primer escalón. Ser humildes, y seguir trabajando. Está claro que estamos en una muy buena racha, y queremos alargarla lo máximo posible; pero si quieres ganar la liga, eso será en mayo; ahora estamos en diciembre. Conocemos esta categoría. Sabemos que lo importante es ir día a día, porque es muy largo, muy duro, muy exigente, se juega cada tres días, y en cualquier momento puede cambiar todo. Aún no hemos hecho nada. Llevamos 35 puntos, y con 35 puntos nadie ha ganado la liga.

Pero no me negarás que la victoria en casa del Almería ha sido un golpe sobre la mesa.

Sí, puede ser. Está claro que ganar en Almería, y con la manera tan especial de lograrlo, con un golazo en el último minuto, no se puede estar más que feliz. Pero es que cada partido que ganamos es un golpe sobre la mesa. ¿Por qué? Porque cada partido es vital. No puedes relajarte en ninguno. Tienes que ir a muerte en todos los partidos, en todos los minutos.

Por cierto, ¿cómo viviste el golazo de Abdón?

No tengo palabras. No sólo por el golazo, sino por lo que significó en un encuentro tan igualado, con mucho respeto entre ambos equipos, que parecía casi de un playoff de ascenso… Tener un futbolista como Abdón, que te sale a 10 minutos y te da tanto, no sólo el gol, da mucho al equipo. Y ya al final cuando marca ese golazo… fue una locura. No me lo podía creer. Creo que lo habré visto ahora como 20 veces, y seguramente sea el mejor gol que he vivido en mi carrera. Y me alegro mucho por él, la verdad. Es un chico de pura emoción, muy mallorquinista…. Y se lo merecía, desde luego.

"Sueño con volver a Primera, y que sea con el Mallorca."

Martin, el Mallorca sueña con volver a Primera. Pero el año pasado ya estuvo, tras un histórico ascenso, y no se pudo salvar la categoría. ¿Qué falló?

Creo que fueron varias cosas que se juntaron. Llegamos tras una temporada muy larga, que terminó muy tarde. Muchos jugadores habíamos jugado muchos partidos, y quizá

arrancamos un poco cansados. Tampoco hubo tiempo para preparar una plantilla más fuerte para afrontar una liga con tanta calidad. Nos faltaba sobre todo experiencia. Y luego que en Primera no puedes fallar. Y a nosotros eso nos costó. En todos los partidos igualados, siempre había algún detalle que hacía que el partido cayera hacia el otro lado. Pero de lo que estoy seguro es de que el dio la cara durante toda la temporada, y me quedo con eso.

¿Te ves pronto de nuevo en Primera División?

Un futbolista debe ser exigente y ambicioso, y está claro que mi ilusión es volver a competir en el máximo nivel. En la liga española, la mejor liga del mundo. Sueño con volver a Primera, y que sea con el Mallorca. Porque este club, este vestuario, esta isla… se lo merece, y yo estoy muy a gusto aquí. Muy feliz. Pero todavía está muy lejos, queda mucho.

Sueñas con volver a Primera… ¿y con jugar la Eurocopa el próximo verano?

Por supuesto. Disputar esta fase de clasificación ya ha sido como cumplir un sueño para mí. Y quiero recalcar que lo he conseguido gracias al Mallorca. Ha sido la continuidad mostrada aquí lo que me ha permitido ir a la selección, y es un orgullo representar a tu país en cada partido.

Aún quedan seis meses para la Eurocopa y voy a trabajar al máximo para estar ahí. Ojalá así sea, porque participar en un campeonato así es una experiencia única que todo jugador quiere vivir alguna vez. Cualquier chico que empieza con el fútbol sueña con eso.

Además, medirse a España en la tercera jornada

A nivel personal eso sería algo muy especial. Y a nivel deportivo, para nuestro país, también. Porque siempre es bonito enfrentarse a las mejores selecciones del mundo, y España, sin duda, lo es.

Terminemos hablando de Luka Romero. Con 16 años casi recién cumplidos, ha marcado su primer gol como profesional... ¿cómo lo ves? ¿Qué le recomendarías?

Que disfrute. Es lo máximo que le puedo recomendar. Pero es que no hace falta recomendarle nada. Es un chico muy inteligente, muy humilde, y eso es muy importante. Más allá de la calidad que tiene, que la tiene y mucha; y de los 16 años que tiene. Pero de verdad, es un chico maravilloso, escucha mucho, aprende mucho, y lo tiene todo para ser un futbolista de talla mundial. En el Mallorca tiene la tranquilidad para crecer, para mejorar, y es lo más importante. Tengo suerte de estar estos años con él, y seguro que dentro de poco lo veremos en el fútbol de máximo nivel rompiéndola.