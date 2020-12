Bombazo en Francia. El director deportivo del conjunto parisino, Leonardo, concedió una entrevista a Canal + al termino del partido que enfrentó a su equipo contra el Montpellier (1-3 se impusieron los de Tuchel) donde aseguró que había serios avances en la renovación de Kylian Mbappé, el delantero galo que termina contrato en junio de 2022.

"Estamos hablando, queremos seguir hablando y Mbappé también quiere. Ahora es el momento de tener una idea más clara sobre su futuro y hemos dado pasos muy importantes hacia adelante en comparación con hace 10 días", concluyó.

La renovación de Mbappé va por buen camino y podría sellarse en los próximos días, lo que supone una excelente noticia para el PSG y una nefasta para todos sus pretendientes.

Sobre Messi

Leonardo también se refirió a las palabras de Neymar sobre su deseo de jugar con Lionel Messi la próxima temporada. El director deportivo del club parisino ha afirmando que no es el momento de hablar de fichajes.

"Hay que mantener el respeto, Messi, es un jugador del Barcelona. No nos gusta cuando tocan a nuestros jugadores por lo que no tocamos a los de los demás. Ahora no es momento de pensar en el mercado de fichajes".