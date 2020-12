Eder Sarabia echa la culpa del 8-2 ante el Bayern a los años pasados del Barcelona

Eder Sarabia acompaña a Quique Setién en todas sus aventuras como entrenador y lo hace como su segundo. En el Betis ya destacaba, pero en el Barcelona cogió aún más protagonismo por las imágenes en las que se le veía criticando a algunos jugadores en varias fases de los encuentros. Ahora, fuera ya del Barcelona, Sarabia ha dado una entrevista a Marca en la que ha repasado varios temas relacionados con su pasado en el Camp Nou.

Despedida del Barcelona

"Había cosas que no se han hecho bien en los últimos tiempos. Eso ha tenido su consecuencia en lo deportivo. Estábamos Fran, Jon y yo en una situación complicada. No se terminaba de cerrar el tema y era algo que tenía que pasar. Queremos trabajar y para eso necesitábamos este paso. Queremos hacer lo que nos gusta y ahora podemos volver a hacerlo"

La crisis del equipo azulgrana

"Nosotros, cuando vamos a los equipos, todo el mundo sabe por qué nos fichan. Es por una manera de jugar y entender el fútbol concreta. Desde el principio intentamos hacer lo que sabemos y lo que sentimos. Y muchas veces lo conseguimos. Es verdad que en muchos partidos nos faltó continuidad, pero haciendo repaso de todos los partidos, ahora que estoy limpiando el ordenador y pasando cortes de todos los choques a los discos duros, de todos los partidos sacamos cosas muy positivas. Es verdad que nos faltó ese punto de acierto de cara a gol en ciertos momentos y que nos enfrentamos a un Madrid que después del confinamiento fue muy fiable y no falló"

8-2 ante el Bayern

"En Champions, tras hacer un gran partido de vuelta contra el Nápoles, llegó lo del Bayern. En ese partido quedó en evidencia, como todo el mundo sabe, que son las consecuencias de muchos años y de muchas cosas que no se han hecho bien y que al final, cuando tienes que dar tu mejor versión, pues no te da. Pero nosotros estamos muy tranquilos y orgullosos por el trabajo que hicimos"

Relación con Messi

"Con Leo no he hablado, pero sí con algunos otros. Me he mandado mensajes. Nosotros en todos los equipos en los que hemos estado, con la gente que hemos tratado en general (utilleros, cuerpo médico, prensa...), a veces se extrañan porque nos ven como muy naturales. No tenemos nada que esconder, somos como se nos ve: muy abiertos, sin miedos, intentamos ir siempre de cara... Normalmente, allí donde vamos dejamos buena relación. Me hablo con mucha gente de Las Palmas, del Betis y con los del Barça es parecido"