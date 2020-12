Koeman en la previa del Barcelona-Juventus: "Estoy cabreado y no hago teatro"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, atendió a los medios de comunicación en la previa del choque ante la Juventus en el Camp Nou. El conjunto azulgrana ya está clasificado, pero necesita ganar para mejorar su imagen liguera, sobre todo tras perder ante el Cádiz por 2-1 este fin de semana. Koeman se mostró muy enfadado en la rueda de prensa pre-Champions por los horarios y por el juego de su equipo.

Responsabilidad como técnico

"Siempre la responsabilidad está en las manos del entrenador. Él toma decisiones y pone el mejor equipo. Ahora hay que pensar más en las rotaciones por salud y frescura del equipo. La máxima responsabilidad está en manos del entrenador"

Estado anímico

"Es para estar descontento. Siempre hay que analizar una derrota y hay una diferencia en perder un partido como el otro sábado que en perder en campo del Atlético. Por cómo nos marcan, por cómo nos crean peligro... Yo no hago teatro y si pierdo estoy cabreado. Así se lo dije a los jugadores en la reunión de ayer. Estando en el Barça no se pueden aceptar goles que hemos encajado en varios partidos"

El rendimiento de Messi

"Lo que yo quiero es tener la comunicación con Leo sobre cosas del partido, sobre cosas que pasan en ciertos partidos. Como con cualquier jugador o capitán. No hay que poner energía en temas de fuera. Como entrenador tengo que buscar siempre el máximo rendimiento de cada jugador. Leo es muy importante en nuestro ataque, muchas jugadas vienen de su pie. En ese sentido estoy de acuerdo con él, que el culpable muchas veces, el más fácil, es él. No creo que haya cometido errores. Es un tema de todo el equipo, donde defensivamente tenemos que ser más agresivos. En algunos partidos no hemos tenido suficiente efectividad".

Duelo ante Cristiano

"No es un estímulo más. Pensamos que es un partido importante donde hay equipos muy grandes y van a luchar por el primer puesto. Siempre es importante que estén los mejores. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores. Está en la élite de nuestro mundo. Hay que defender bien e intentar tener este balón".