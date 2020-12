El Leizpig ganó con justicia al Manchester United por 3-2 en el último partido de la fase de grupos, le arrebató el puesto en los octavos de final y mandó al equipo de David De Gea y Jaime Mata a la Europa League. Es otro desastre deportivo más para el United y las críticas no se han hecho esperar.

Una de las más fuertes llegó de la mano de Paul Scholes, mítico jugador inglés de los red devils que jugó toda su vida en Old Trafford y que no se mordió la lengua a la hora de hablar de David De Gea.

"De Gea se hace pequeño aquí. Tiene miedo de hacerse daño. Ese centro no debería pasar por el área como pasó. Como portero, tienes que salir y hacerte todo lo grande que puedas. Puede que te lleves un golpe o te lesiones pero él decide dar la espalda. Ahora se hace pequeño, lo que es criminal para un portero con tanta experiencia como él", comentó Scholes en BT Sport.

El jugador inglés no se quedó solo en sus críticas hacia De Gea sino que también lanzó su ofensiva hacia el central británico, Maguire: "La entrevista de Maguire es preocupante. Ha dicho que no estaban preparados para los primeros 20 minutos. ¿Cómo puedes no estar preparado para un partido tan grande y tan duro cuando te toca venir a Alemania? Nunca debieron estar primeros de grupo pero, lo estuvieron, y no estaban listos para los primeros 20 minutos...".

El United tendrá que conformarse con jugar la Europa League mientras PSG y Leizpig jugarán los octavos de final de la Champions.