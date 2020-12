Tres días después de enfrentarse con la Juventus de Turín a su antiguo equipo, el FC Barcelona, en el Camp Nou —en el cierre de la fase de grupos de la Champions—, el brasileño Arthur Melo ha concedido una entrevista al podcast Gringolanda donde habla de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El mediocentro, cuyo equipo ganó por 0-3 para hacerse contra todo pronóstico con el primer puesto de grupo, destaca que CR7 y Messi son "campeones por encima de todo", pero también encuentra diferencias entre el portugués y el argentino.

"Son campeones por encima de todo, en esto Messi y Ronaldo son idénticos. Concentrados de principio a fin, siempre. Si marcan tres goles, inmediatamente piensan en el cuarto, nunca se desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, porque te empuja a dar lo mejor de ti", dice Arthur.

"Comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible. Nunca retrocede si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar", indica el brasileño.

Arthur Melo, que llegó el pasado verano a la Juventus tras dos años con más sombras que luces en Can Barça, también analiza sus primeros pasos en Italia.

"No fue fácil sumergirse en otro mundo con un estilo de juego diferente. No se puede cambiar de la noche a la mañana haciendo clic. La actitud, los ritmos, las tácticas... aquí son todos diferentes en comparación con España", apunta.

"La salida fue difícil para mí", añade Arthur, "pero tuve la suerte de encontrar un ambiente gestionado por gente seria y competente, el vestuario está lleno de grandes campeones y Pirlo es un entrenador excepcional. Si elegí la Juve, lo hice sobre todo por el proyecto y la tradición del club. Sé que aquí puedo luchar para ganar y eso es lo que buscaba".

"La Champions es el gran objetivo, como debe ser para un club de primer nivel, y trabajas día a día para conseguir el máximo resultado", finalizó.