Koeman, a Riqui Puig: "Tú eres un filtrador"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, vivió un polémico episodio con Riqui Puig hace ya unos meses, en plena pretemporada. Así lo desvela este domingo el diario El País, explicando que el técnico holandés le dijo al joven canterano que "tú eres un filtrador", y lo hizo en una charla delante de todos los compañeros.

La mencionada información señala que "hubo una parte del grupo azulgrana que celebró la actitud del técnico —sobre todo aquellos que tienen cruzado al canterano por cuestiones de actitud—; otros, en cambio, creían que no había tenido la misma reacción ante Luis Suárez cuando trascendió la conversación telefónica en la que el técnico le dijo al uruguayo que no entraba en sus planes".

El episodio con Puig sucedió a raíz de la decisión de Koeman de no contar con el 12 culé. Al holandés le sentó muy mal que esta información se filtrase a la prensa casi al momento y a partir de ahí decidió ponerle la cruz a Riqui: su primera decisión, dejarlo fuera para el partido del Trofeo Joan Gamper frente al Elche (1-0, con gol de Griezmann al comienzo del choque).

La decisión de Koeman de dejar fuera de sus planes a Riqui Puig fue muy cuestionada cuando salió a la luz a principio de temporada, pero hasta ahora no se había desvelado el verdadero motivo de que el holandés apenas haya contado con el canterano. Cabe destacar en este sentido que Puig tan sólo ha jugado 77 minutos esta temporada, repartidos entre Liga y Champions.

Al técnico culé le preguntaban este sábado por la situación de Riqui Puig, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, y el preparador apuntó: "Si un jugador no está es por algo". Unas declaraciones que se suman a las que pronunció hace unos días, cuando aseguraba sentirse "respaldado por los jugadores". "Intento siempre respetar a los futbolistas y apoyarlos, pero si hay errores, hay que decirlo. No mato a ningún jugador. Si digo algo de un futbolista, ya lo he hablado con él antes", manifestó Ronald Koeman.