Javier Clemente llama "figurita" y "blandito" a Joao Félix

El Atlético de Madrid sigue siendo el líder de Primera División compartiendo ese puesto con la Real Sociedad y con dos partidos menos que el equipo de Imanol, pero la derrota ante el Real Madrid le está costando un carrusel de críticas al conjunto rojiblanco. El último en dar su opinión ha sido Javier Clemente y lo ha hecho sobre la figura de Joao Félix.

"Lo que pasó con Joao Félix pasa con los jugadores que son figuritas. Las figuras lo que tienen que hacer es ser los mejores en el campo. En Portugal aunque jugase descalzo sería titular, pero aquí está por hacer, es muy blandito todavía", comentó el exseleccionador español en Radio Marca.

Clemente no paró ahí y amplió su comentario sobre la "fragilidad" del '7' el Atlético de Madrid: "Tiene calidad y lo vemos en los chicos del Barcelona, que todavía no están. Si el partido es competitivo y duro no tienen fuerza para destacar. Joao tiene una calidad enorme y una técnica individual muy buena, pero hay partidos que tiene enemigos muy duros enfrente. La solución no está en manos de Simeone, sino en manos de él. Que cuando le toquen marcajes fuertes salga ganador. Hay que darle tiempo y tiene un físico muy tierno".

Por último, Clemente animó al Atlético de Madrid en su lucha por la Liga: "En el derbi vi al Atleti atemorizado cuando siempre es un equipo alegre y vibrante. Fue un accidente, no le bajo las posibilidades de estar arriba, es uno de los equipos fuertes de LaLiga española".