Cristiano Ronaldo y Leo Messi apenas tienen opciones de ganar el premio The Best 2020, que se falla este jueves y que, según todos los pronósticos, tiene como favorito muy claro a Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich y estrella de los alemanes en su temporada histórica al haber conquistado cinco títulos (Bundesliga, Copa alemana, Champions y Supercopas de Alemania y Europa) y con el sextete a tiro de piedra (siempre que los bávaros conquisten el Mundial de Clubes).

Dos indicadores en Betfair muestran la confianza que el polaco es el único vencedor posible para el premio The Best y que, todo lo que no suponga un triunfo del ariete del Bayern, supondría una sorpresa mayúscula. El primero de ellos es el de las cuotas. Así, un triunfo de Lewandowski se paga a sólo 1,05 euros por cada euro apostado. Es decir, que el beneficio es mínimo porque se da casi como una apuesta segura.

Cristiano Ronaldo (11euros) y Messi (16) están a años luz. Así, según todos los pronósticos, el crack argentino del Barça tiene casi las mismas opciones de ganar el galardón de la FIFA al mejor jugador de la temporada que su equipo de llevarse la Champions, siempre según los pronósticos.

En término de porcentajes, las diferencias también son enormes. Según los vaticinios de Betfair, Lewandowski tiene un 58,5% de probabilidades de llevarse el The Best 2020 frente al 37,8 de Cristiano y el ínfimo 3,6% que tiene Messi.

La decisión final, a partir de las 19:00 (hora peninsular española) en la gala virtual de la FIFA que tendrá lugar en Zúrich y en la que también se elegirá al mejor entrenador del año, entre otros galardones.

Como cabría esperar, el gran favorito es el técnico del Bayern, Hans-Dieter Flick, con una cuota de 1,05 euros por euro apostado, frente a su homólogo del Liverpool, Jürgen Klopp (10€), y el preparador del Leeds United, Marcelo Bielsa (25€).