El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha presentado este viernes a su equipo de precandidatura, que conformarían una Junta Directiva en caso de victoria con 16 miembros y cinco excompañeros de Junta, con una única mujer y abierta a posibles nuevas incorporaciones, un equipo con el que pretende hacer un Barça "mejor" al que según él tuvo y que fue "el mejor de la historia".

"Hicimos el mejor Barça de la historia y espero que, si ganamos, hagamos uno mejor. Nos dejaremos la piel por el Barça, y estamos abiertos a buenas ideas para revertir la situación actual. Es un gozo presentar este equipo, seguro que todos estarán tan agradecidos y satisfechos con este equipo como lo estoy yo", manifestó en la presentación de su equipo en su sede electoral, en la fábrica Moritz de Barcelona.

Laporta presentó un equipo de 15 posibles directivos, que junto a él harían una Junta Directiva de 16 miembros. De ellos, cinco ya fueron directivos en algún momento durante su mandato, entre 2003 y 2010, como Rafa Yuste, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Josep Cubells y Elena Fort, que además es, de momento, la única mujer.

También cuenta con gente que le apoyó en la candidatura de 2015, los últimos comicios en que perdió ante Josep Maria Bartomeu, como el empresario Mikel Camps o el abogado y socio de bufete Xavier Puig.

Y, después, caras nuevas como Antonio Escudero, que fue presidente del Girona FC durante cuatro años, o Jordi Llauradó, hijo del exvicepresidente en mandato de Joan Gaspart Jaume Llauradó. Completan el equipo Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Joan Solé, Juli Guiu y Jaume Giró.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que queremos es que nos lo dejen hacer", aseguró Laporta de cara a unos comicios que confía en ganar. "El Barça no puede estar nunca lejos de la exigencia y del liderazgo, que haremos que sea excelso en todas las áreas del club. Este equipo ha sido exitoso en sus carreras profesionales, ahora dan un paso adelante que es ponerse al servicio del Barça, y lo hacen porque quieren al Barça", manifestó.

"Aquí hay emoción y barcelonismo que viene de lejos. Ahora ponen su talento, sabiduría y experiencia al servicio del Barça en el momento más duro de su historia, de máxima dificultad. Vamos juntos en una precandidatura que pretende revertir una situación muy complicada. Hay caras conocidas, que conmigo lograron la etapa más gloriosa del Barça. Y otras caras no tan conocidas que nos acompañan ahora para trabajar, y para trabajar bien, para volver a ser referencia mundial", aportó.

La "simpática" lona al lado del Bernabéu

Joan Laporta también comentó la lona publicitaria de 1.000 metros cuadrados que situó al lado del Santiago Bernabéu, en Madrid, con la frase 'Ganas de volver a veros'. "Lo de la lona fue una gran idea. La encontré simpática, elegante, la frase es amable y forma parte de la rivalidad en el mundo del fútbol. 'Ganas de volver a veros' no es ofensiva, no lo hemos pretendido. Sí tiene un punto de ironía, sutil, pero no va más allá", explicó.

"Esto da vida a este gran espectáculo que es el fútbol. Y hecho sin pasar los límites, es un acto simpático y hasta ahí. Todo el mundo se lo ha tomado como se lo debía tomar. Y aquí ha gustado mucho, también", concluyó.

Y, en cuanto a Xavi Hernández o Mateu Alemany, no quiso hablar de nombres. "En mi candidatura no he dado nombres y quiero mantener esa constante. No quiero desestabilizar al equipo ni al cuerpo técnico ni a lo que envuelve al club. El entorno influye, pero queremos ganar y queremos tener un entrenador, el que nos vamos a encontrar, que entrene y a unos jugadores que disfruten y que ganen bien", aportó en referencia a Ronald Koeman.