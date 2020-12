Este fútbol sí divierte a todos: Benzema decide un partidazo y el Madrid es colíder (1-3)

El Real Madrid pasó del brillo inicial, de deslumbrar y de marcar dos goles muy rápido, a sacar adelante el partido en Eibar (1-3) con ciertos apuros y por momentos sufrimiento, que a la postre dio por bueno para continuar la estela del Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander. El equipo de Zinedine Zidane se tuvo que poner al final el mono de trabajo ante el empuje habitual del conjunto eibarrés en Ipurúa, donde no obstante no encuentra el camino y sigue siendo el peor local del campeonato.

La brillantez con la que comenzó el partido el Real Madrid, impulsado por el francés Karim Benzema y el croata Luka Modric, autores de los dos goles, no invitaba a pensar en que le iba a costar tremendamente llevarse la victoria. Porque Benzema no aprovechó para dar la puntilla poco después y porque Kike García dio aire al Eibar con un espectacular disparo a la escuadra poco antes de la media hora. 520 minutos llevaba el cuadro de José Luis Mendilíbar sin marcar en Ipurúa, donde aún no conoce la victoria esta temporada. Sin duda, está notando como el que más la ausencia de público.

Recital en la primera mitad con Modric y Benzema a la cabeza

El 1-2 abrió el partido. El Eibar es un equipo con sus limitaciones, pero valiente, nunca se rinde y siempre da la cara. Y como el Madrid le perdonó más veces tuvo sus opciones para dar un disgusto a Zidane y sus hombres, pero no acierto ante Thibaut Courtois. Solamente pudo respirar cuando el árbitro pitó el final. El meta belga le salvó en el choque adelantado ante el Athletic, esta vez tuvo que ser Sergio Ramos el que evitó el empate de Pedro Bigas. Como en dicho encuentro, tuvo tiempo para desplegar una contra y remachar el 1-3 por medio de Lucas Vázquez. El triunfo le mantiene empatado en la cabeza de la liga con el Atlético de Madrid, aunque ha jugado dos partidos más.

Eso es lo más importante, que el Real Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva en LaLiga. El brillo de anteriores duelos aumentó hasta un nivel sobresaliente en los primeros minutos, en los que el conjunto blanco firmó sin duda sus mejores momentos del curso. Y, por encima del resto, sobresalió Luka Modric. Parece decidido a demostrar que en el carné de identidad no pesan los años y dio todo un recital en los primeros veinte minutos. Fue capaz de eclipsar el gran partido de otros protagonistas como Karim Benzema, Brayan Gil o Kike García, que también escribieron su historia en el acto inicial.

El primer tanto llegó con un tanto de Benzema. Modric inició la jugada del gol con un pase con el exterior al brasileño Rodrygo Goes. El sustituto de Vinícius Júnior, única novedad del once de Zidane, se inventó un pase por encima de Bigas que amansó el delantero francés para batir a Dmitrovic. El segundo, con el premio justo para Modric, que finalizó una jugada coral con una recuperación de Lucas en área contraria y una sensacional asistencia de Benzema tras romper la cintura a Kevin Rodrigues.



El equipo de Mendilibar se salvó de una derrota asegurada con el error posterior de Benzema en un remate de cabeza sencillo tras un pase de Modric con la zurda. Su fallo dio aire al Eibar, que insistió en su presión con cabezonería hasta conseguir anular al cuadro madridista. Lo hizo gracias al robusto delantero del Eibar. Una pérdida de Lucas Vázquez acabó con el balón en sus pies y recortó distancias con un zapatazo espectacular desde fuera del área que acabó en una escuadra de la portería de Courtois.

El resto de la primera parte fue una oda al fútbol, con multitud de ocasiones en las que pudieron marcar el japonés Yoshinori Muto, Lucas Vázquez con un disparo que salvó bajo los palos Pedro Bigas e incluso Benzema, a quien anularon un golazo por un fuera de juego milimétrico.

La diversión continuó en la segunda mitad

La guerra no terminó en la segunda parte. El toma y daca fue constante, con el Real Madrid agobiado por la insistente presión del Eibar aunque con momentos de inspiración para sacar contragolpes. El 2-2 o el 1-3 se olfateaban en el ambiente. No había tiempo para respirar y sí para los errores, como el de Sergio Ramos en una mala entrega que no aprovechó Inui, o para los aciertos, como el de Dmitrovic, que salvó un mano a mano ante Rodrygo.

Con Modric en retroceso, Zidane sacó al croata por el uruguayo Fede Valverde para buscar un oxígeno que ya no podía ofrecerle el balcánico. Para entonces, Toni Kroos ya había agarrado el timón y con el charrúa en el campo esperaba más recorrido por todo el campo.

Sin embargo, lució el cansancio general, que en el último cuarto de hora provocó muchas imprecisiones en ambos bandos. Predominó el bombardeo del Eibar sobre área blanca y el aguante del Real Madrid fue consistente hasta el final, hasta que Lucas Vázquez, sobre la bocina, definió en un contragolpe para decidir un encuentro bellísimo que reconcilió a los aficionados con el fútbol.

-- Ficha técnica:

1.- Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin; Inui (Pedro León, m. 72), Edu Expósito, Diop (Sergio Álvarez, m. 82), Bryan Gil; Kike García (Miota, m. 83) y Muto.

3.- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, 72), Kroos; Lucas, Benzema y Rodrygo (Asensio, m. 72).

Goles: 0-1, m. 6: Benzema; 0-2, m. 13: Modric; 1-2, m. 28: Kike García; 1-3, m. 93: Lucas Vázquez.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andalucía). Mostreó cartulina amarilla a Arbilla (m.43),del Eibar.

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado sin espectadores en el estadio Ipurúa de Eibar.