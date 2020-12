Tras la victoria del Real Madrid en Ipurúa ante el Eibar, fue Dani Carvajal el que atendió a los medios de comunicación y, por supuesto, fue preguntado por la acción más polémica del encuentro, la mano de Sergio Ramos dentro del área con 1-2 en el marcador.

No hay lugar a dudas en que el capitán toca la pelota con una parte del cuerpo que no está permitido, que lo hace dentro del área y además, intercepta la trayectoria de una pelota que tenía continuidad para el Eibar porque estaba Kike García esperando en boca de gol. Pero la pregunta es, ¿es penalti? No todas las manos lo son.

Carvajal, sobre la mano de Ramos: "No tenemos claro el criterio ni en qué se basa. A Nacho el otro día le pitaron un penalti contra el Alavés, el otro día no le pitan una mano a Capa...". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/GUUAYZPf3E — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 20, 2020

Mano de Capa

Hasta esta temporada los árbitros no estaban pitando como penalti este tipo de manos en las que se puede interpretar que no hay intención de tocar la pelota y que la mano está en una posición natural. En este caso, las manos es complicado que estén pegadas tras un salto. Sin embargo, esta temporada los árbitros o, y aquí está el problema, solo algunos árbitros sí están señalando estas manos como penalti. De ahí la confusión de todos, incluyendo de los que juegan los partidos, los futbolistas.

Mano de Nacho

Dani Carvajal pone dos ejemplos en dos partidos del Real Madrid. La mano de Capa se produjo hace unos días, ante el Athletic de Bilbao. El defensa vasco intercepta un pase de Vinicius dentro del área y no se señala penalti. Sin embargo, hay otro ejemplo que pone Carvajal en el que sí se pitó penalti y es muy parecida a la acción de Ramos este domingo: la mano de Nacho Fernández en la derrota del Real Madrid ante el Alavés. Un centro lateral en el que la pelota rebasa al defensa blanco y la pelota, tras el remate del adversario, da en la mano de Nacho que no es consciente de nada.

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, crítico con el VAR desde el primer día, afirmó que este problema no es del VAR. "Nosotros no sabemos lo que pitan y los árbitros tampoco y por eso seguiremos con este problema toda la temporada", afirmó.