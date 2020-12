Ronald Koeman siempre dice algo en sus intervenciones ante la prensa. No se muerde la lengua. En este sentido, es lo opuesto a Zidane o Simeone. Sin ir más lejos, este martes el técnico argentino no ha querido valorar la norma de las manos que pocos entienden en España. "Es una pregunta para los árbitros", se limitó a decir. Koeman es todo lo contrario. Contesta a todo, incluso a las polémicas que tienen como protagonista al Real Madrid. En este caso, a las manos de Sergio Ramos en Ipurúa y que no se señalaron como penalti.

"La pregunta es muy fácil. No entiendo el criterio de los árbitros y el del VAR. Lo dije en el partido el día del Madrid. Hay cosas que no se pueden entender. Si preguntas a diez personas de Madrid, nueve dicen que sí. Pero el árbitro decidió no pitarlo. Ya sabemos.

No fue la única respuesta de Koeman sobre esta asunto. Más tarde le volvieron a preguntar y dijo que "cada uno tiene derecho para opinar: para mi, lo de ayer, es penalti. Pero el árbitro y su equipo decidieron lo contrario. No es fácil tomar decisiones, pero si me preguntan a mí, digo que es penalti".

Sobre el juego de su equipo y los resultados irregulares, el entrenador contestó que "necesitamos estar mejor con balón y también sin él. Y sobre todo, un juego más regular". Koeman está variando más los sistemas de juego en los últimos partidos. "Podemos jugar con diferentes sistemas. Puedes jugar con tres, con dos pivotes, un pivote... depende del rival, del momento del partido. Hoy en día el sistema no es fijo, hay muchos movimientos de los jugadores en un mismo sistema", dijo.

Para el encuentro ante el Valladolid no estará "Dembélé que hizo ayer una parte de entrenamiento con los suplentes, pero necesita más entrenamientos para poder convocarlo. El 29 de diciembre contra el Eibar sí estará", reveló Koeman que no señaló a Griezmann en el primer tanto del Valencia en el saque de esquina: "hay equipos que trabajan muy bien el balón parado. El otro día, ante el Valencia, alguien falla en su marcaje, Araujo no estaba bien colocado... tenemos que mejorar, tener más concentración. A veces también nos falta gente más alta para defender".