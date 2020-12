Simeone no ve una Liga entre el Atlético y Real Madrid: "Da gusto ver a la Real Sociedad"

Este martes se reanuda LaLiga con una nueva jornada que se disputará en dos días, martes y miércoles. Uno de los encuentros más destacados es el que va a enfrentar a Real Sociedad y Atlético de Madrid, tercero y primero en la clasificación. Hay tres puntos de diferencia pero los rojiblancos han disputado tres partidos menos que su rival. Pese a ello, Simeone, como era de esperar, ha sido cauto y ha descartado hasta en dos ocasiones que sea esta una Liga de dos: Real Madrid y Atlético de Madrid.

"La Real (Sociedad) sigue creciendo, con un entrenador de ideas muy claras, sabe lo que necesita de sus jugadores y lo expresan en el juego. Tienen muchos más recambios que el año pasado, Silva les ha dado jerarquía en el centro del campo y de mitad hacia delante tienen jugadores muy buenos, marcan muchos goles y atacan como atacan por eso, tienen más intensidad. Es un rival que está compitiendo desde hace años con muy buen nivel. Tienen un juego claro desde los laterales bajos, hasta la salida de tres con Portu si es que juega, imaginando un 5-3-2 en ataque… No es fácil controlarlos porque llegan con frecuencia a zona de gol, a las bandas para explotar las carreras de Oyarzabal. Da gusto verlo jugar, es un conjunto intenso", afirmó sobre su rival.

Preguntado por Joao Felix, que no pudo terminar el encuentro ante el Elche por unas molestias, Simeone aseguró que "el equipo en sí ha mantenido una estabilidad, salvo el primer tiempo contra el Madrid. Siempre ha jugado bien en consecuencia de lo que venimos haciendo. João tuvo un golpe importante, se está tratando y hoy se ha entrenado bien, decidiremos si inicia de arranque o esperando para entrar al final".

El Atlético de Madrid está compitiendo en la parcela ofensiva con los mejores clubes de España. Suma 24 goles, 11 más que a estas alturas de la pasada temporada. Preguntado por si era gracias a Luis Suárez, Simeone dijo que "todo es una consecuencia. El crecimiento apareció al volver de la cuarentena, esos 11 partidos se hicieron muy bien, con otro paso diferente en campo contrario de cara a gol, de situaciones, de penaltis a favor… Esta temporada seguimos en esa línea, hemos mejorado como entrenadores en la propuesta y ellos han interpretado a la perfección lo que queríamos sacar de los futbolistas muy buenos que tenemos".

El técnico argentino no quiso entrar a valorar la polémica norma de las manos pero sí descarto la posibilidad de que Joao Felix, Diego Costa y Luis Suárez salgan de inicio como titulares. "Considero que aún no, no lo veo para empezar, pero sí podemos terminar con ello. Lo de Balaídos es una referencia, pero Diego se lesionó. Estando bien son muy peligrosos y pueden jugar juntos. Habrá que tener paciencia y como entrenador tenemos que explotar el mejor momento de nuestros jugadores. Lo importante es ponerlos cuando estén mejor y que muestren lo que uno ve durante la semana".