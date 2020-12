Yannick Carrasco está viviendo una segunda etapa dorada en el Atlético de Madrid. Tras volver de China y pasar el tiempo de readaptación en su primer semestre en el Metropolitano, Yannick brilla ahora con el Cholo Simeone y disfruta, entre otras cosas, del liderato de la liga española. De hecho lleva dos jornadas seguidas dando asistencias a sus compañeros, concretamente a Luis Suárez frente al Elche y Hermoso ante la Real Sociedad.

En una entrevista para Sport/Voetbalmagazine, el jugador belga ha analizado su presente y ha mandado un recado a su país.

Su gol ante Ter Stegen

"¿Sabes lo que a veces encuentro un poco triste? Aquí en España todo el mundo me felicitó por el gol que le marqué a un crack como Marc-André ter Stegen, en un partido bueno de todo el equipo. Pero en Bélgica escuché que era por culpa del portero. Estoy orgulloso de ser belga, pero ¿por qué querrías enfatizar el error del portero en lugar de felicitarme? A veces pienso, si fuera otro jugador, se hablaría de un genio. Luego veríamos la repetición un centenar de veces y ni siquiera hablaríamos del portero".

Volver al Atlético en 2020

"Me siento físicamente bien. ¡Qué placer jugar al fútbol sin dolor! Cuando regresé al Atlético en enero, también estaba bien, pero acababa de tomarme unas vacaciones de dos meses".

Críticas a la selección belga

"Quiero decirlo claramente. Si marcamos un gol dirán que es el contrario el que ha defendido mal. Y si nos superan a nosotros dirán que es que no podemos o sabemos defender, que por qué nos ponen en esa posición y bla, bla, bla...".

Jugar con Hazard

"El aspecto defensivo no es mi punto fuerte y esta posición me mantiene alejado de la portería, pero Eden está por delante mí por lo que no hay discusión. Es el pivote del equipo. Así que en lugar de regatear como en el Atlético, le doy el balón, eso es normal. Y eso es lo que me piden. Tienes que poder aceptar tu papel en un colectivo. Yo no lo cuestiono".