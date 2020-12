Messi no desvela su futuro: "Te puedes llevar las guías de Manchester y París"

Lionel Messi ha sido protagonista absoluto de la noche deportiva del domingo con su entrevista con Jordi Evole en el programa 'Salvados' de laSexta. La entrevista con Évole fue grabada el pasado dia 18 de diciembre y ha sido televisada este domingo por la noche.

Situación personal

"Por el tema deportivo sufrí muchísimo. Por otra cuestión lloré, pero prefiero no decirlo. Hoy por hoy estoy bien. Lo arrastré un poco durante el comienzo. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. El club está pasando por un momento complicado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba".

Muerte de Maradona

"Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi padre. Estaba en mi casa. Fue una locura. Nadie lo esperaba y nadie lo puede creer a día de hoy. Fue algo terrible".

Calendario apretado

"Jugamos y cumplimos los contratos televisivos. No hay más. No se piensa en el deportista. Jugar domingo, miércoles... se mira más por el interés económico que por el deporte. Nos gusta jugar y entrenar y lo hacemos. No sé si la palabra es utilizados. No quiero pensar en un funeral mío como el de Maradona. Era normal lo que se hizo por Diego, se lo merecía todo. No pienso en la muerte, pero pienso qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia..."

Pensamiento político

"No me gusta opinar de política. A veces un partido político parece un equipo de fútbol y si eres de un equipo no puedes decir nada malo de él. Aquí y en Argentina pasa eso"

¿Volvería a mandar el burofax?

"Muchas veces le dije al presidente de irme. El burofax era una manera de decirlo de forma oficial, de decirlo en serio. Lo volvería a hacer. Luego el presidente empezó a filtrar cosas para dejarme como el malo y se formó todo lo que se formó"

¿En qué le mintió Bartomeu?

"En muchas cosas, pero no soy de decir cosas internas. Pero me falló y me engañó en muchas cosas y en varios años. No hubo un click. Fue un camino. El último año fue duro. Ya veníamos de antes de no ganar y también estaban las eliminaciones de la Champions. No hay un momento concreto"

La salida de Luis Suárez al Atlético

"Lo tenía pensado desde antes de lo Luis Suárez, pero fue una locura. Se fue gratis pagando dos años de contrato a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros. No es normal"

Juicio para salir del Barcelona

"Mis abogados me dijeron que si íbamos a juicio lo ganábamos, pero yo no me quería ir del club así. Pero ni mucho menos dejé de ir a juicio porque pensaba que iba a perder"

Problema con Hacienda

"Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. No me quejo. Yo me quejo del trato que recibí, sobre todo por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó".

Pep Guardiola y el City

"Hablamos, pero no de irme a jugar con él. Hablamos de lo que pasó aquí, de su día a día en el Manchester City, pero de irme a jugar allí no hemos hablado la verdad".

Proyecto con Ronald Koeman

"Se le ha dado una seriedad al club y al proyecto con él. Creo que sí, que es un gran acierto y que está haciendo las cosas muy bien. Es complicado, hay mucha gente joven, pero el equipo va creciendo"

Candidatos a la presidencia

"Prefiero no posicionarme con ningún candidato. Se va a encontrar una situación muy difícil. Ojalá el que gane haga bien las cosas para poner a este club tan grande donde se merece y hoy por hoy no está. No he hablado con ningún precandidato"

Fichar a Neymar o jugar con él

"Va a ser difícil traer jugadores de calidad porque no hay dinero. Traer a Neymar es muy complicado. ¿Cómo pagas al PSG? El nuevo presidente deberá ser muy inteligente y ordenarlo todo"

Relación con Griezmann

"No tengo ningún problema con Griezmann. Quedó más que aclarado y la relación es buena. Tomamos mate juntos y no hay ningún tipo de nada"

Activar cláusula en enero para salir

"No, lo importante ahora es centrarse en el equipo, pensar en títulos y no despistarme con cualquier otra cosa"

¿Se irá del Barcelona?

"No sé qué puede pasar. Te puedes llevar las guías de Machester y París (risas). Siempre he dicho que cuando deje de ser jugador me gustaría volver al Barcelona y ser parte del club. Yo siempre tuve la ilusión de vivir en EEUU, de vivir esa liga y de vivir en esa sociedad. No sé si pasará en el futuro. No hablo de ahora. No sé lo que pasará en el futuro. Ahora me centro en lo que queda de temporada. No jugaré ni en el Real Madrid ni en el Atlético".