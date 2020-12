Messi tendrá más vacaciones que sus compañeros y no jugará ante el Eibar

Lionel Messi no ha vuelto a los entrenamientos con el Barcelona y según el diario Sport no jugará frente al Eibar en el último partido del año que se jugará este martes 29 en el Camp Nou. ¿Está sancionado? No. ¿Está lesionado? No. La razón por la que no juega es porque le quieren dar descanso y más vacaciones.

Mañana lunes Ronald Koeman atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa y tendrá que dar explicaciones acerca de la concesión que le han dado a Messi por encima de sus compañeros, los cuales han vuelto a los entrenamientos hoy. Todos ellos se han hecho las pruebas PCR y se han ejercitado en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí.

Se espera que Messi vuelva el 1 de enero para poder jugar con sus compañeros el siguiente partido ante el Huesca en El Alcoraz, pero de momento seguirá de vacaciones en Argentina. El partido se jugará el día 3 en tierras oscenses.

Hay que recordar que Messi no empezó la pretemporada el mismo día que sus compañeros y ahora tampoco volverá al trabajo como todos. Además, el Barcelona no está en la situación idílica que tenía otros años ya que es quinto en Liga a ocho puntos del líder, el Atlético, que le ganó por 1-0 en su duelo liguero y que tiene dos partidos menos que el conjunto azulgrana. Aún así, Messi seguirá de vacaciones.