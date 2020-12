Desde que era pequeño, Cristiano Jr, hijo de Cristiano Ronaldo, ha estado pegado a una pelota de fútbol. Lo hemos podido ver a través de las redes sociales o en los dos clubes, Real Madrid y Juventus de Turín, donde ha jugado el futbolista portugués. ¿Será futbolista como su padre? Esa es la idea y para ello, Cristiano Ronaldo quiere que siga sus pasos con una preparación física meticulosa en el que el ejercicio y la alimentación es clave. Si sigue marcando las diferencias a los 35 años es porque cuida al límite todos los detalles y quiere que su hijo sea igual.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años", afirmó el jugador en los 'Globe Soccer Awards'. "Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla bien, pero eso no lo es todo. Con eso no le llega. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. Siempre se lo digo".

¿Es demasiado exigente Cristiano Ronaldo con su hijo? Quizá pero el portugués también dejo claro que no le presiona demasiado porque según él, "no habrá mayores problemas" si no llega a ser futbolista y seguir sus pasos. "No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", asegura.

Además, también quiso referirse a sus hijas pequeñas, a las que tampoco les quita ojo de encima respecto a la alimentación: "Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", concluyó Cristiano.