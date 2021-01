El Papa Francisco: "Maradona era un poeta, pero también un hombre frágil"

El Papa Francisco habla de Maradona en una amplia entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport.

Francisco habla sin tapujos de las virtudes y debilidades de Maradona: "Conocí a Diego Armando Maradona con motivo de un partido por la Paz en 2014. Recuerdo con placer todo lo que hizo Diego por Scholas Occurrentes, la Fundación que se ocupa de los más necesitados en todo el mundo. En la cancha era un poeta, un gran campeón que dio alegría a millones de personas, tanto en Argentina como en Nápoles. También era un hombre muy frágil".

El Papa jamás olvidará lo que sintió cuando Argentina ganó el Mundial de México de 1986: "Tengo un recuerdo personal vinculado al Mundial de 1986, el que ganó Argentina gracias a Maradona. Estaba en Frankfurt, en un momento difícil para mí porque estaba estudiando el idioma y recolectando material para mi tesis. No había podido ver la final de la Copa del Mundo y solo supe el resultado el día después de la victoria de Argentina sobre Alemania, cuando una niña japonesa escribió ‘Viva Argentina’ en la pizarra durante una lección de alemán".

En cuanto a un deseo para el nuevo año, el Papa Francisco lo tiene claro: "Mi deseo es muy simple, lo digo con las palabras que escribieron en una camiseta que me regalaron: ‘Mejor una derrota limpia que una victoria sucia’. Se lo deseo a todo el mundo, no solo al mundo del deporte. Es la manera más hermosa de jugar tu vida con la cabeza en alto. Que Dios nos dé días santos. Ruega por mí, por favor: ¡para que no deje de entrenar con Dios!".