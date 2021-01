Batalla por Torreira: el Arsenal cree que el Atlético está devaluando al jugador a propósito

Lucas Torreira llegó a Madrid para cambiar su situación personal y tener un papel importante en el Atlético de Madrid. Simeone habló con él y le mostró mucha confianza en sus posibilidades, algo que terminó de convencer al jugador, pero la realidad actual es muy diferente a la que esperaba el centrocampista uruguayo.

En el cuadro rojiblanco están encantados con Torreira. Su implicación es alta, no levanta la voz y trabaja cada día con máxima intensidad. El problema viene por la falta de minutos del charrúa. En el once del Cholo Simeone, Koke es el líder de la medular y con la nueva zaga con tres centrales, 5-3-2 en defensa y 3-5-2 en ataque, la figura del doble pivote fijo que antes tenía el Cholo ya no tiene presencia en la medular salvo cambio táctico. Por eso jugadores como Torreira y Kondogbia no están entrando en la dinámica del grupo de forma asidua. Herrera, lesionado varias veces, tampoco. Saúl, por su parte, ha perdido su puesto ante el bajo rendimiento de los últimos meses.

¿Qué piensa de todo esto el club que cedió a Torreira? Según ha podido saber Libertad Digital, el enfado en el conjunto 'gunner' es tremendo y no descartan tomar medidas. El enfado en el Emirates con la cesión es alto y el Arsenal cree que el Atlético está directamente devaluando al jugador a propósito porque finalmente no se incluyó una opción de compra en el contrato. A esto se suma lo que pasó con Thomas el pasado verano cuando el Arsenal pagó la cláusula del jugador (50 millones) sin avisar al Atlético. Esto último, según la versión del club colchonero. Además en Londres tampoco vieron venir que llegase al Atlético un jugador para competir conTorreira, como fue el caso de Kondogbia.

Desde el Atlético de Madrid niegan por supuesto que Simeone no dé minutos al jugador porque el club lo quiera devaluar y hablan de que el gran rendimiento del equipo evita que el Cholo cambie lo que de momento está funcionando a la perfección. El propio Simeone ya ha dicho en muchas ocasiones que habrá oportunidades para todos y que él piensa en el bien del equipo. ¿Tiene razones el Cholo para no tocar lo que funciona? Por supuesto, no en vano es líder de Primera División, está en octavos de la Champions y también opta a ganar la Copa del Rey.

El entorno del jugador ni descarta ni confirma que en un momento dado se pueda romper la cesión aunque la profesionalidad del futbolista, como hasta ahora, seguirá siendo ejemplar pase lo que pase.