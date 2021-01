Cassano dice que Dybala "se mea encima" con la presión de la Juventus

No es la primera vez que se habla de la poca 'sangre' de Paulo Dybala para ser la estrella tanto en la Juventus como en la selección argentina. El 10 acumula siempre muchas críticas, pero también muchos halagos por su calidad y su técnica dentro del terreno de juego. Eso sí, las críticas, cuando llegan, suelen ser demoledoras.

Dybala ha recibido un último ataque y este ha venido de parte del exjugador italiano Antonio Cassano: "Todos sus entrenadores en la Juventus no le consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior".

Las declaraciones de Cassano no se quedaron ahí y fueron aún más ofensivas para Dybala: "Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...".

Cassano, que hizo estas declaraciones en el canal de Twitch de su excompañero italiano y exjugador del Atlético de Madrid, Christian Vieri, también mandó un mensaje a la Juventus en su lucha por el Scudetto: "Si los bianconeri pierden, para ellos se acabó el scudetto. Nunca hubiera imaginado un Milan tan fuerte, hay que alabar a Pioli por su trabajo"

La Juventus jugará mañana a las 20:45 horas ante el Milán. El conjunto rossonero es líder de la Serie A con un partido más que la Juve y con 10 puntos de diferencia. Los turineses están quintos.