El diario inglés The Telegraph' ha desvelado la supuesta conversación que la Federación Inglesa tendría en su poder y que servirían para imponer su criterio en el caso de Trippier y las apuestas ilegales. El jugador, sancionado hace unos días con 10 semanas sin jugar por formar parte de manera indirecta de una apuesta sobre su fichaje por el Atlético, tiene ahora mismo la cautelar, pero podría verse sancionado de nuevo en las próximas semanas.

La conversación entre Trippier y un amigo suyo sería la siguiente:

Amigo: "¿Debería apostar a que acabas yendo allí?"

Trippier: "Puedes hacerlo, tío"

Amigo: "100% Tripps?"

Trippier: "Si, tío. No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele si quieres, tío".