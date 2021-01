Simeone sobre su futuro: "Hay malicia esperada, pero yo estoy muy feliz en el Atlético"

Era lo esperado y en Libertad Digital se lo hemos ido contando en las últimas horas. Las palabras de Diego Pablo Simeone tras caer ante el Cornellá en la Copa del Rey solo fueron un cebo para que se hablase más de su futuro que de la eliminación y el Cholo ha conseguido su propósito. Hoy en la rueda de prensa previa al choque liguero ante el Athletic (sábado 16:15 horas), el técnico argentino ha dejado claro que quiere seguir en el Atlético de Madrid.

Seguir en el Atlético de Madrid

"Es difícil intentar explicar sensaciones cuando uno se expresa, es normal que cada uno interprete el mensaje a su manera. Siempre soy sincero. Convivo continuamente con el partido a partido. No me alejo mucho de lo que expresé el otro día. Es normal que cada uno interprete lo que considere. Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid, venimos de un año de transición y estamos haciendo una temporada muy buena en una competición difícil como LaLiga. Cada uno es libre de pensar lo que prefiera, está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo"

Eliminación copera

"Una derrota nunca es buena y evidentemente tiene su momento de masticarla para dejarla a un costado y afrontar otra competición en la que el equipo está muy bien. Evidentemente iremos a intentar seguir de la misma manera frente a un rival que ha cambiado de entrenador y que tiene las ideas muy claras como las ha tenido siempre en todos los equipos en los que ha estado. Con personalidad. Tienen jugadores importantes y ya contra el Barcelona hicieron un gran partido"

Responsabilidad del plan B

"Primero nos miramos como cuerpo técnico. Cuando los futbolistas no tienen rodaje el responsable soy yo porque cuando les toca jugar no están bien, no tenían el tiempo necesario para mostrar su nivel y es responsabilidad mía que no se lo di. Tenemos un equipo muy bueno, que está trabajando muy bien y el otro día no pudimos hacerlo mejor . La responsabilidad grande es mía"