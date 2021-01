Eric García, que tenía un acuerdo con el FC Barcelona para aterrizar en la ciudad condal en este mercado de invierno, se quedará finalmente en el Manchester City, al menos hasta final de temporada.

Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora de la entidad azulgrana, se ha reunido este viernes por la tarde con los tres candidatos a la presidencia del club (Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa) para sondearles sobre la necesidad de reforzar al equipo y saber si estaban dispuestos a aceptar la operación si eran nombrados presidentes.

Sin embargo, los tres candidatos han descartado fichar en estos momentos a Eric García, de 20 años, en este momento.

Laporta ofrecía su valoración al término de la reunión con el resto de candidatos y Tusquets. "Nos han informado de una opción que había, que era la de Eric García, con posibilidades de fichar ahora pero había que pagar una cantidad. Lo que hemos acordado los tres es que en junio acaba contrato y vendría sin pagar estas cantidades", ha explicado. "Hemos hablado también de la situación económica en la que se encuentra el club y no hay dinero. Habría que inventar fórmulas imaginativas para poder fichar a Eric García. El City pedía unas cifras que el club en estos momentos no puede pagar. Había un gasto que no solo era del traspaso, sino del salario del jugador", ha añadido Laporta.

De esta manera, Ronald Koeman no verá reforzado su equipo durante este mercado invernal, ya que la Comisión Gestora no está legitimada para realizar incorporaciones si los tres candidatos no dan el visto bueno. El técnico holandés quería traer a toda costa al joven central barcelonés, así como a Memphis Depay, delantero holandés del Olympique de Lyon, pero todo apunta a que se va a quedar con un palmo de narices.

Tampoco llegará Depay, teniendo en cuenta que el Lyon acaba de desprenderse de Moussa Dembélé, cedido al Atlético de Madrid hasta final de temporada.

Cabe recordar también las bajas de larga duración que tiene el Barcelona en este momento con Gerard Piqué, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Sergi Roberto, aunque este último está cerca de regresar a los terrenos de juego (principios del mes de febrero).