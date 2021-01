No han pasado ni 24 horas de la derrota por 1-2 del Real Madrid ante el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España que se jugó este jueves en La Rosaleda, Málaga. Y sin pasar ni siquiera ese día de luto, un exjugador del Real Madrid ha lanzado una dura crítica contra la estrella venida a menos del equipo blanco, Eden Hazard.

Pedja Mijatovic, autor del gol que le dio al Real Madrid la Séptima ante la Juventus en 1998, no se mordió la lengua en El Larguero de la Cadena Ser para valorar el rendimiento del belga desde que llegó al Bernabéu la temporada pasada.

"Eso nos lo preguntamos todos, con algunas cosas normalitas, estuvo activo en los primeros 15 minutos y como llevamos año y medio esperando verle jugar, nos contentamos con poca cosa. A mí no me satisface para nada. Es un jugador que ha pasado varias lesiones y que tiene un crédito tremendo para su entrenador, es cierto, pero de momento no ha ofrecido prácticamente nada", comenzó diciendo el exmadridista.

Mijatovic incluso tiró de datos para sostener y sentenciar su opinión sobre Hazard: "El otro día repasaba su estadística del año pasado y es algo que asusta mucho. Tiene que mejorar mucho y hay que tener paciencia con él. En partidos como ante el Athletic quizá lo mejor no es sacarle desde el principio, pero eso son decisiones del entrenador que le ve más entrenando en el día a día. Nos estamos acostumbrando a ver jugar bien al Real Madrid sin Hazard y eso sí que es preocupante".

El papel de Eden fue de nuevo muy malo frente al Athletic y la preocupación sigue latente en el seno del Real Madrid tras un fichaje que costó más de 100 millones de euros.