La segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que el conjunto vasco ganó por 1-2 para sellar su pase a la final del próximo domingo contra el FC Barcelona en el estadio de La Cartuja (21:00 horas), estuvo marcada por la polémica.

En el minuto 95, el conjunto de Zinedine Zidane reclamó penalti por una posible mano de Unai Núñez dentro del área. Y entre los jugadores que con más vehemencia reclamaron esa pena máxima se encontraba Marco Asensio. El balear protestó en el terreno de juego y también mostró sus impresiones ante las cámaras de televisión nada más acabar el encuentro. "Yo lo he visto desde atrás, creo que le da en la mano, pero lo tengo que ver", explicó el atacante madridista en los micrófonos de Movistar +.

El árbitro valenciano Martínez Munuera y sus compañeros del VAR, con Iglesias Villanueva a la cabeza, revisaron durante varios segundos la acción hasta concluir que no había nada punible, con lo que no hubo opción alguna de que se pitara la pena máxima.

Pero lo cierto es que la jugada pasó desapercibida para el telespectador en directo. Un centro de Nacho que Mariano intenta rematar y que acaba siendo despejado por la zaga del Athletic. Sin embargo, el balón se rechaza de una forma algo inusual en una acción que Asensio, que estaba unos metros por detrás, vio desde cerca y de espaldas.

Y sobre este asunto, sobre el hecho de que la jugada no se viera en directo por televisión, ha hablado este viernes a mediodía Luis Rubiales, teniendo que dar la cara. El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha acudido a un acto en Marbella por el que esta ciudad malagueña se convierte en sede de las concentraciones de las selecciones españolas de categorías inferiores, se explicaba así ante las cámaras de Deportes Cuatro: "No se vio y fue un error que no se viera en directo. Se tendría que haber emitido, así que fue un fallo de realización".

"Hay que pedir disculpas cuando se hace algo mal", continuaba Rubiales. "Es una tontería ocultarlo y me hubiera gustado que se viera en ese momento. Hay que ser autocríticos y si hay cosas que no se hacen bien, hay que analizarlas y mejorarlas. La parte posible es que se han visto y no es penalti", concluyó el presidente de la RFEF.