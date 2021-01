Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, ha alabado la manera en la que Ronald Koeman está dando presencia a los jóvenes talentos del equipo azulgrana para cuajarlos junto a los veteranos del equipo. Una fórmula de buen rendimiento que no está imitando Zinedine Zidane en el Real Madrid, en lo que es una asignatura pendiente para el francés según Rivaldo.

"Yo siempre he dicho que la clave para la gestión de los jóvenes talentos es no meterles demasiada presión y creo que Koeman lo está haciendo bien, juntando a los chavales con Busquets, Messi, Jordi Alba… Koeman merece que lo felicitemos y respetemos por esa gestión", empezaba a piropear un Rivaldo que, por el contrario, está sorprendido con la gestión que Zidane está haciendo con los jóvenes jugadores.

"No sé qué estará detrás de todo esto, pero Zidane está haciendo todo lo contrario que hizo cuando empezó a usar talentos jóvenes como Valverde, Rodrygo o Vinicius", empezó a decir el embajador de Betfair, quien, a propósito de Vinicius, se niega a creer que sus ausencias sean un castigo del entrenador por actitudes extradeportivas. "He leído esta semana que podría ser un castigo porque Vinicius habría mirado el móvil durante una charla de Zidane… esas cosas no se tienen que resolver así, dejando sin jugar a un futbolista, porque entonces estás haciendo daño a tu propio equipo y al propio Zidane. Es que supondría apartar a un futbolista que podría ser crucial en muchos partido. Eso se suele resolver con una multa", ha dicho el exfutbolista brasileño, ganador del Balón de Oro de 1999.

Pone a Ter Stegen por delante de Valdés

Rivaldo también aplaude el partidazo que hizo Marc-André ter Stegen ante la Real Sociedad en la primera semifinal de la Supercopa de España (1-1 al final de los 120 minutos y 2-3 en la tanda de penaltis). "Para mí, Ter Stegen es el mejor portero que he visto en el Barcelona jamás, incluso por delante de Víctor Valdés", ha dicho.

"Muchos no estarán de acuerdo conmigo. Yo vi los primeros pasos de Valdés en el Barcelona y es verdad que tienen un estilo similar, pero pese a ello insisto en que me gusta más Ter Stegen, me parece mejor. Hoy por hoy es el mejor portero del mundo", insistió el embajador de Betfair. "Se le pueden poner muchos adjetivos, pero para mí no sólo es que sea muy bueno como portero, es que además es muy seguro con los pies, una garantía", insiste.

"Dembélé es excelente si se centra"

Rivaldo también ha dedicado piropos a Ousmane Dembélé. "Admito que le he criticado alguna vez, pero siempre lo que he dicho es que es un jugadorazo que simplemente necesita dejar de distraerse y centrarse en lo importante: el fútbol y el Barcelona", comenzó su reflexión el embajador de Betfair. "Tiene muchísimos recursos brillantes y puede jugar con los dos pies. Tiene mucha personalidad también. Si se concentra, será capaz de impresionar a todo el mundo", añadió.

Elogios que también dedica a otro futbolista, el centrocampista holandés Frenkie De Jong. "Se está demostrando que cerca del área parece que es capaz de jugar mejor como centrocampista ofensivo y que incluso puede ejercer un rol similar al que hace Messi cuando el argentino no esté. Es una magnífica noticia para Koeman", añadió.

"La Supercopa puede ser clave"

Rivaldo cree que si el FC Barcelona gana la Supercopa, puede ser "un punto de inflexión para el equipo". "Con tanto jugador joven, un título en el bolsillo puede significar una ayuda para incrementar en su confianza. Puede ayudar a impulsar el resto de la temporada", insistió Rivaldo.