Filipe Luis critica a Simeone como ningún ex lo hizo: "No es bueno en el trato, con unos es más profesional..."

Filipe Luis no es un futbolista cualquiera que haya pasado por el Atlético de Madrid. Con 333 encuentros, es uno de los extranjeros que más veces se ha vestido la camiseta rojiblanca en las dos etapas en las que estuvo. Y en ambas, con Diego Pablo Simeone como entrenador. Quizá por esto, ha sorprendido un poco más las palabras del defensor brasileño que cuestiona la forma en la que el técnico gestiona el vestuario.

"En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo", afirma en una entrevista concedida a O Globo.

En esta entrevista, en la que repasa su carrera, Filipe incide en que Simeone tiene, a su modo de ver, un doble rasero. A algunos futbolistas les pasa cosas que a otros no y pone ejemplos recientes. "Ha habido varios episodios como los de Joao Félix con la botella o Suárez que se enfadaron tras un cambio. Digamos que con algunos jugadores tiene buenas relaciones amistosas, con otros es más profesional. Parece llevarse bien con todos pero no es el mejor en este sentido".

No se queda ahí. Le preguntan a Filipe Luis si Simeone es capaz de lidiar con futbolistas. "En cierto modo. Pero no es uno de los mejores con los que he trabajado en ese sentido. Tite es genial en eso, hace que todos se sientan importantes y su capacidad para hablar con los jugadores es excepcional", resaltó.

Sin embargo, Filipe Luis cree que Simeone sí es el técnico ideal para el Atlético de Madrid: "Él cree en lo que hace. Los once jugadores tienen que trabajar mucho. Puede cambiar de táctica en la mitad del partido y se adapta muy bien al rival. A veces hubiera deseado que tuviéramos más posesión, pero, ¿qué puedo decir? Para el Atlético es el mejor entrenador que hay ".