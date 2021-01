Koeman deja caer que Messi podría jugar la final de la Supercopa: "la última palabra la tiene él"

Es la gran duda de cara a la final de la Supercopa de España que enfrentará a F.C Barcelona y Athletic de Bilbao este domingo a las 21:00. ¿Jugará Leo Messi? Ronald Koeman, entrenador que se caracteriza por decir siempre lo que piensa y en no decir lo políticamente correcto, ha asegurado en la previa que Messi entrenará en el día de hoy y que la última palabra la tendrá el propio futbolista que ya se perdió las semifinales ante el Athletic de Bilbao.

"Él entrenará esta tarde y siempre la última palabra la tendrá el jugador. Leo entrenó individualmente ayer y ya veremos si el piensa si puede estar o no. Él tiene la palabra y esperaremos a mañana por la mañana para ver cómo está. Tenemos esperanzas de que juegue Messi. Juegue o no Leo, intentaremos hacer nuestro juego", respondió. El técnico añadió que "con Leo el equipo es más fuerte, con su creatividad y su efectividad que a veces nos falta."

Preguntado por si Koeman haría una excepción y alinear a Messi aunque no esté al 100%, aclaró que "todo el mundo necesita estar al 100% para jugar, tenemos muchos partidos después de este, no es el último partido de la temporada. La decisión última es de Messi, de sus sensaciones de cómo está su cuerpo, si puede jugar o no, tomaremos la decisión mañana por la mañana".

Preguntado por la importancia de la Supercopa de España, Koeman dijo que "sabemos que no es el título más importante pero es un título, es algo importante para cualquier jugador, el entrenador y el club. Ganar cosas siempre conviene para decir que estamos en buen camino. Es un título. Cada título en el que inscribes tu nombre es importante", aseguró.

El holandés confirmó que "el representante de Neto ha pedido una salida y hemos dicho que no. Es un portero importante para nosotros y queremos tener cubiertas todas las posiciones".