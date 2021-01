Toni Kroos no se olvida de Julen Lopetegui. El centrocampista alemán del Real Madrid ha repasado en su podcast personal la difícil etapa que el actual entrenador del Sevilla tuvo en el conjunto blanco, señalando que el técnico vasco llegó a la disciplina madridista "en un momento de mierda".

"Su destitución me dolió personalmente, es un entrenador y una persona de primer nivel", ha dicho Kroos en su podcast Einfach mal Luppen. "Creo que tuvo un momento de mierda aquí, pero me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla, se lo merecía".

El alemán compartió algunos meses con Julen Lopetegui, pero está seguro de que será un entrenador con muchísimo éxito lejos del Real Madrid. "Fue una de las destituciones que más me dolió, estaba y estoy convencido de su idea como entrenador y como persona. Dejó un sabor de boca amargo ya que fue una historia que me llegó mucho como jugador".

Para Kroos el proceso de su adiós no fue fácil porque, tal y como relata, hasta la propia mujer del jugador alemán se preguntaba la razón de la destitución de Julen. "Ella -la mujer de Kroos- me preguntaba qué pasaba, y yo le decía que me dolía mucho, que yo habría seguido con él, porque creía en él (...) él vino en el momento justo tras las Champions, tras Cristiano Ronaldo... estaba claro que no sería un año fácil", explica el futbolista germano.

Julen Lopetegui duró menos de cuatro meses en el Real Madrid y fue destituido tras una dolorosa derrota en el Camp Nou ante el Barcelona por 5-1. Ahora, un tiempo después, Kroos ha querido reconocer su trabajo en su podcast personal.