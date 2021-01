Hasta el Alcoyano —con todos los respetos de quien estas líneas escribe— puede con este Real Madrid, un equipo sin alma, partido por la mitad y en crisis. Los blancos venían de caer ante el Athletic de Bilbao en semifinales de la Supercopa de España y esperaban curar las penas en su debut en la Copa del Rey. Pero se toparon en el Municipal de El Collao con un Alcoyano que le puso mucho más corazón, letal a la contra, y que fue capaz de remontar (2-1) ante el trece veces campeón de Europa pese a jugar con uno menos por la expulsión de Rubén al comienzo de la segunda parte de la prórroga.

El cuadro de Vicente Parras, tercer clasificado en su grupo de Segunda B, protagoniza así la mayor hazaña de la Copa del Rey 2020/21. El Cornellá, rival del Barcelona este juves, ya dio la sorpresa al eliminar hace dos semanas al Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander, pero lo que ha hecho el Alcoyano es todavía más destacable, teniendo en cuenta su inferioridad numérica y que, para entonces, los blancos tenían en el campo a futbolistas como Benzema, Toni Kroos, Casemiro o Marco Asensio, por citar algunos nombres.

Ya lo había avisado Parras en la previa. "Afrontamos el partido desde la ilusión, no desde el miedo. Somos un equipo humilde pero orgulloso de lo que podemos llegar a conseguir, y creemos que es posible eliminar al Real Madrid", advirtió el técnico de un equipo famoso por su moral, de la que esta vez volvió a hacer gala para dar la gran campanada. Dicho y hecho. El Alcoyano se cargó a todo un Madrid donde Zinedine Zidane vuelve a quedar señalado y con su futuro en entredicho.

El técnico francés se equivocó con el once inicial, con sus cambios súper tardíos —esto ya no sorprende— y con la política de apostar por algunos jugadores que no dieron la talla a la hora de la verdad. Ninguno de los que debió ganarse el puesto lo hizo, y los titulares aparecieron sin posibilidad de cambiar el escenario. Apostó Zidane por Andryi Lunin, a quien hizo debutar, y el meta ucraniano pagó caros los nervios y la falta de minutos. También por Marcelo, Isco Alarcón, Militao, Fede Valverde, Vinicius y el central del filial Víctor Chust, que estuvo a buen nivel. Casi todo el equipo nuevo en el estreno y prematuro adiós en la Copa.

Una derrota dolorosa también porque vio cómo el Alcoyano le daba la vuelta al marcador. Los blancos comenzaron ganando con un gol de Militao en la última acción de la primera mitad. El trece veces campeón de Europa tuvo que esperar 45 minutos pero acabó encontrando el premio a su dominio gracias a una posesión estéril (72 por ciento) porque las ocasiones en la portería de José Juan, a la postre héroe, brillaron por su ausencia. Lunin, que debutaba en partido oficial, apenas se manchó los guantes.

Fue Lucas Vázquez quien más lo intentó, con dos acciones por la banda derecha, y también Fede Valverde con un disparo de media distancia. Sin embargo, hasta que Militao no conectó un gran cabezazo en un centro de Marcelo no se movió el marcador. El central brasileño, que no jugaba desde el pasado mes de octubre, parecía allanar el camino del Madrid.

Sin embargo, el Alcoyano fue a más en la segunda mitad con el paso de los minutos y, aunque no se acercaba al área de Lunin, al menos logró cerrar todos los espacios a su rival. Los de Vicente Parras no se agobiaron con los balones colgados ni con la velocidad de Benzema, que entró en el campo por Mariano pasada la hora de partido. Ya en la prórroga, también tuvieron sus minutos Marco Asensio, Hazard y Toni Kroos, éste por un intrascendente Isco.

Pero al Alcoyano no le importaron los nombres de su adversario y, en el 80, logró empatar la contienda para acabar forzando la prórroga. Solbes, libre de marca en el segundo palo tras un imperdonable error defensivo de Vinicius, mandó la pelota al fondo de las mallas para hacer subir el 1-1 al marcador. De haber estado lleno El Collao habría vibrado con un momento para el recuerdo. Lucas Vázquez se topó con José Juan, el veterano portero de los locales (41 años) y el partido se fue al tiempo extra.

Ahí salió a relucir la entereza del Alcoyano, que resistió todas las embestidas blancas, con más corazón que cabeza, pese a jugar con uno menos durante toda la segunda parte de la prórroga por la doble amarilla a Ramón López. Pero el premio no fueron los penaltis, sufrir en una tanda agarrados en el centro del campo, sino que el premio fue mucho mayor: la eliminación del Real Madrid en el tiempo de prórroga, con uno menos y tras una jugada exquisita que culminó Juanan en el primer palo, tras otra mala salida de Lunin, a pase de Diakité. El Madrid estaba herido de muerte y acabó languideciendo en El Collao para firmar un ridículo histórico en la Copa del Rey.



Ficha técnica

CD Alcoyano, 2: José Juan; Carbonell (Moltó, m.60), Jordán (Juli, m.60), Primi, Raúl; Ángel, Jona (Solbes, m.60), Ñíguez (Diakité, m.78), Juanan; Alberto Rubio (Ramón López, m.72) y Mourad (Antón, m.106)

Real Madrid, 1: Lunin; Odriozola (Hazard, m.98), Chust, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco (Kroos, m.98); Lucas Vázquez, Vinicius (Asensio, m.90) y Mariano (Benzema, m.67)

Goles: 0-1, m.45: Militao; 1-1, m.80: Solbes; 2-1, m.115: Juanan

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Jordán (m.32), Juanan (m.34), Primi (m.94) y Juan José (m.116), del Alcoyano; y a Mariano (m.58) y Odriozola (m.78) en el Real Madrid. Expulsó al local Ramón López por doble amonestación (ms.103 y 109)

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2020/21 disputado en el Municipal de El Collao (Alcoy, Alicante)