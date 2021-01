Jordi Alba: "Creo que soy de los jugadores más odiados en el fútbol"

En el Barcelona ya es un jugador histórico por su papel en las últimas grandes gestas del equipo azulgrana, pero para otros muchos equipos Jordi Alba no es ni mucho menos un jugador querido. El ex del Valencia concedió una entrevista con El Día Después de Movistar y no tuvo ningún reparo en reconocer que sabe lo que muchos piensan de él fuera del Barcelona.

😅🤣 Jordi Alba, en #ElDíaDespués: "Creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol". pic.twitter.com/KDcOlWa5yF — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 25, 2021

"Está claro que si la gente me conociera por el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, eso lo tengo claro. Es mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy", reconoció Jordi Alba.

Jordi Alba también habló de pelear por la Liga pese a estar a 10 puntos del Atlético de Simeone: "Con la gente joven que ha llegado y los que seguimos vamos a intentar recuperar ese nivel para que podamos ganar títulos. Nos está costando un poco, pero estamos jugando mejor y estamos en la pelea por el título. Las sensaciones son cada vez más buenas, aunque el Atlético está muy bien".