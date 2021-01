Koeman y el caos económico del Barcelona: "No sé si los jugadores han cobrado este mes"

El Fútbol Club Barcelona atraviesa una crisis económica sin precedentes y cada noticia que surge alrededor del tema sirve para echar más leña al fuego, incluyendo las últimas palabra de su técnico, Ronald Koeman. El técnico holandés del Barcelona habló en la previa del choque copero ante el Rayo Vallecano.

Crisis del club

"Los equipos sufren económicamente por el covid-19. También Barcelona se resiente por la falta de turismo. Todos los clubes pueden sacar números bastante malos a día de hoy. No sólo aquí. No he visto a los jugadores demasiado afectados por este tema. Todos hemos ayudado al club con la rebaja salarial"

La plantilla no ha cobrado

"Yo no sé si eso es verdad. Tengo que preguntarlo. Hasta entonces, no puedo responder a este tipo de preguntas"

Regreso de Messi tras la sanción

"No creo que tenga ganas de venganza ni nada de eso por la sanción. Messi es una pieza clave para nosotros por muchas cosas. Ojalá que ganemos muchos partidos por su calidad"

Priorizar la Copa a la Liga

"Intentamos luchar por todas las competiciones. Siendo realistas, la ventaja del Atlético y la forma en la que está, el descanso que tienen sin Copa... es complicado. Mientras sea posible, intentaremos hacerlo. La Copa es más corta, menos partidos. Jugamos para ganarla y eso es lo que quiero ver en mi equipo"

Poco descanso

"No hay otro remedio que trabajar así. No hay entrenos para preparar mucho tácticamente. Nos faltan días y tiempo. Con partidos por la noche, el cansancio es mayor porque llegas muy tarde a casa. Menos mal que el próximo partido es domingo, que necesitamos ese día para recuperar"