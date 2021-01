Lemar explica por qué ahora sí triunfa en el Atlético de Simeone

Thomas Lemar ha pasado de no contar en el Atlético de Madrid a ser titular indiscutible y jugar de maravilla en las últimas semanas. La resurrección ha sido sorprendente y el propio Lemar sabe que todo ha cambiado drásticamente para él. En una entrevista para France Football, Thomas confiesa las claves del cambio de rumbo que ha sufrido este curso.

"Hubo una falta de adaptación de mi parte. Lo dije yo mismo. Ha sido necesario mucho tiempo para adaptarse al sistema y estilo de juego del Atlético. Ahora que entiendo cada vez mejor todo esto, las cosas van mucho mejor. Siento que tengo este ADN en mí", comentó Lemar en France Football.

Lemar también se refirió a las características de ese ADN rojiblanco: "Luchar todos los balones, buscar la victoria siempre, presionar durante todo el partido, jugar hacia adelante... eso es el Atlético. Y ahora que he entendido y asimilado todo eso estoy dando el máximo y se está mostrando bastante bien sobre el terreno en los últimos meses. Estoy realmente feliz".

El jugador francés, que reconoce haberlo pasado muy mal, confiesa que ha tenido que entrenar muchas veces en solitario para mejorar: "Cuando terminaba de entrenar y volvía a casa me obligué a realizar sesiones de trabajo adicionales. El encierro me permitió recuperar mi mejor forma. Trabajé mucho en mis puntos débiles. Me concentré en recuperar mi juego, en divertirme, volver a mi nivel y jugar en el Atlético. Dependía de mí. No debía culpar a nadie. Era yo el que estaba en el campo".

Por último Lemar se refirió a su relación con Simeone: "Hablé mucho con el entrenador. Me preguntó qué se podía hacer para mejorar mi situación. Él me escuchó, yo le escuché y siempre le dije que yo era un jugador para jugar por dentro. Luego, si me ponía por la izquierda le daba mi máximo, no hay problema. A la derecha, lo mismo. Pero me sentía más cómodo en el medio. Quería encontrar mi estilo, mi forma de jugar. Este cambio de posición me permite ser más libre, encontrar mis fases de juego, donde puedo ir a la izquierda, a la derecha, mantener la pelota, tocarla más a menudo, en lugar de una vez cada quince minutos en un lado".