Pepe pierde los nervios y se enfrenta a un compañero del Oporto

Pepe y Loum son compañeros en el Oporto, pero seguramente ayer no acabaron cenando juntos y no solo por el protocolo del coronavirus sino por su enfrentamiento en pleno partido del cuadro de Do Dragao. Según las imágenes que ya están poblando las redes sociales del planeta fútbol, ambos jugadores estuvieron muy cerca de llegar a las manos.

Pepe a punto de pelear con su compañero Loum Ndiaye. #PorLasQueMueres ⚽️👇🏼 pic.twitter.com/Jt1TTzDgdy — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) January 26, 2021

La imagen es clara. Tras un intercambio de palabras, Pepe empujó a Loum con los puños en el pecho y con signos claros de enfado. Rápidamente sus compañeros se apresuraron a poner paz entre los dos futbolistas para que las cosas no pasasen a mayores.

El partido del enfrentamiento entre Pepe y Loum fue ante el Farense y el equipo de Pepe se llevó la victoria por 0-1 con gol de Taremi. Eso sí, el líder de la liga portuguesa no es el Oporto sino el Sporting de Portugal que ocupa la primera plaza con un punto más que los 'dragones' y un partido menos que ellos.