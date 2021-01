Javier Clemente: "Queremos una selección vasca, pero sin dejar de veranear en Marbella"

Javier Clemente nuevamente es noticia más por lo que habla fuera de los terrenos de juego que por su papel dentro de ellos. El que fuese seleccionador nacional en España y ahora seleccionador autonómico del País Vasco ha hablado en el programa A Diario de Radio Marca. Clemente ha vuelto a pedir una selección vasca.

Petición política

"Nosotros no consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente. Nosotros pensamos que debe ser así y vosotros no, no hay más. Lo que está claro es que nuestra gente y nuestros deportistas quieren una selección de Euskadi. Si jugamos al fútbol con nuestra selección no vamos a dejar de veranear en Marbella".

Independencia y deporte

"No nos vamos a independizar y decir 'a la mierda todo', pero queremos que nuestras costumbres prevalezcan como la sanidad o jugar al fútbol con nuestra selección".

Opinión sobre Isabel Ayuso

"En Madrid, Ayuso hace lo que le da la gana, habla de los madrileños y va en contra de todo Dios y no pasa nada. Pues a los vascos les gusta lo que quieren para ellos".