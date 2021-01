Luis Fernández: "Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain"

Luis Fernández es de sobra conocido en España por su paso por equipos como el Betis o el Athletic Club, pero donde es una institución reconocida es en Francia donde destaca su pasado en el PSG. Precisamente el técnico galo ha hablado de su exequipo refiriéndose al futuro de Kylian Mbappé.

Según la creencia de Luis Fernández, Mbappé no jugará la temporada que viene en el Real Madrid. El técnico lo dejó muy claro en El Larguero de la Cadena Ser. Su frase no deja lugar a la duda: "Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain. No creo que Mbappé se vaya del PSG este verano".

Eso sí, Luis desconoce cómo está la economía del conjunto parisino de cara a poder hacer fichajes como el de Messi: "Pasta no sé si hay para Messi, pero además de Neymar y Mbappé están Di María, Icardi, Sarabia, Kean…".

Por último cabe destacar que según Luis, el Athletic pudo ser una opción para él antes del fichaje de Marcelino García Toral: "Estaba dispuesto a ir al Athletic de Bilbao con Joseba Etxeberria, pero al final se decantó por Marcelino. Dije que iba al Athletic y que me valía con que me pusieran a Etxeberria, del filial, de segundo. Pero escogieron a Marcelino que ha ido con siete ayudantes. Yo iba a ir solo y con los que están en la casa, Marcelino llevaba a siete personas de fuera".