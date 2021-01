Se recrudece la guerra entre el presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, Carles Tusquets, y Joan Laporta, uno de los tres candidatos a la presidencia del club dentro de las elecciones que se celebrarán el 7 de marzo. Todo ello a cuenta de los comicios y del fichaje (que finalmente no se va a producir en este mercado de invierno) del central internacional español Eric García, del Manchester City.

Laporta ha sido el candidato que con más vehemencia se ha expresado en contra del fichaje de Eric García, especialmente teniendo en cuenta que su contrato con el City termina el próximo 30 de junio y a tenor de la delicadísima situación económica que atraviesa el Barça, con un pasivo total de 1.173 millones de euros y una deuda a corto plazo de 729,5 millones.

"Me mantengo en la posición que tenía cuando se planteó esta posibilidad en la Gestora. Los candidatos no tenemos la potestad de atribuir a la Gestora funciones que no tienen. Nos tenemos que mantener aquí. En junio quedaría libre y vendría gratis, me cuesta entender por qué tendríamos que regalar dinero a un club competidor nuestro", manifestaba este miércoles Laporta, que ya fue presidente del Barça entre 2003 y 2010, en un acto celebrado en Barcelona.

Asimismo, Laporta remitió una carta a Tusquets en la que le instaba a no gastar dinero en fichar jugadores —sobre todo en los que en verano llegarían gratis—, además de recordarle que no puede "extralimitarse" en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora, y advirtiéndole que si lo hacía "evidenciaría una actuación negligente, obstruccionista y dolosa y en contra de los intereses del club".

Ahora es el presidente de la Gestora quien ha pasado al contraataque y ha enviado una misiva al candidato en la que le pide que "anteponga los intereses del club". "La carta de Tusquets, desvelada por Catalunya Radio, afirma lo siguiente: "Si la comisión Gestora no ha procedido a la suscripción de dicho contrato (el de Eric García), en ningún caso habrá sido debido a sus injustas y desconsideradas amenazas".

El presidente de la Gestora explica que si no se ha fichado al central es "a causa de una muestra de responsabilidad y elegancia de permitir que sea el presidente electo del club quien adopte en su momento la decisión que considere más adecuada al respecto". Además, Tusquets considera que "pensando estrictamente en los intereses del club, firmar este jugador habría sido el más adecuado, tal como me trasladaron los otros dos candidatos", en referencia a Víctor Font y Toni Freixa.

Cabe recordar que Eric García es una petición expresa del entrenador Ronald Koeman y este miércoles Font anunció que ya había hecho gestiones para ficharlo en este mercado de invierno por tres millones de euros más variables que no se pagarían hasta el curso 2021/22.