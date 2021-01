La declaración de Pochettino sobre Mbappé que no gustará al Real Madrid

Mauricio Pochettino lleva pocas semanas al frente del PSG después de su exitoso paso por el Tottenham donde llegó a la final de la Champions de 2019. No pudo acabar el proyecto en Londres, pero ahora quiere triunfar en París. Allí ha sido entrevistado por el diario Marca y el argentino se ha referido a todos los temas de actualidad, como por ejemplo el futuro de Mbappé, Messi o Sergio Ramos.

La renovación de Mbappé

"Existen muchos rumores, pero lo veo en el PSG muchos años, y esa es la ilusión del club. Contamos con él durante el tiempo que estemos aquí. Es verdad que tiene que tomar una decisión pero le vemos contento y muy comprometido con este proyecto".

El futuro de Mbappé

"Quién no ama a Kylian, nos comentamos entre nosotros. Se hace querer, con esa sonrisa, su cara, su energía... Con 19 años fue campeón del mundo, le pasan cosas fuertes, pero es especial y diferente, con mucha inteligencia emocional. Tiene mucho potencial que desarrollar pero ya es un presente, no sólo futuro. Es un desafío y suerte trabajar con este tipo de talentos, te hacen mejor entrenador. A este tipo de jugador le planteas una solución y te devuelve cinco..."

Trabajar con Neymar y Mbappé

"La relación con ellos es espontánea y natural. Hacemos un acercamiento mostrándoles que somos genuinos y esperando lo mismo de ellos. No prejuzgamos a la gente y cuando llegamos a un lugar estamos abiertos a ese cambio. Ellos están deseosos de ver cómo llegas y cómo les hablas. Ante todo son personas y tiene una sobre inteligencia emocional que les hace entender en cualquier situación. A veces nos relacionamos con gestos. La confianza no se consigue en un año, es con un gesto o con una palabra, y hemos tenido feeling con ellos y con todos desde el primer día".

Entrenar a Messi

"Respeto a los jugadores que pertenecen a otros equipos, porque puede enfadar y entiendo que enfade. Entendemos que en el mundo del fútbol no hay santos, nadie se puede quejar de que cada club haga su trabajo para mejorar su equipo. Pero esto no esconde un mensaje oculto por lo parte. No podemos ser más papistas que el Papa".

Fichar a Messi

"Diga lo que diga será malinterpretado, y me encanta lo que tengo. Los grandes futbolistas encajan en cualquier liga y cualquier equipo".

Fichar a Sergio Ramos

"Después de un mes estoy encontrando a jugadores de gran liderazgo. Los grandes son capaces de jugar y convivir en diferentes proyectos y culturas, pero soy muy respetuosos. La estrategia del PSG ya es desde hace años cuando fichamos a Ronaldinho, ver las oportunidades de mercado y adherir a los que pueden mejorar lo que tenemos. Se verá en estos meses. Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo".

Proyecto del PSG con Pochettino

"Tengo mucha motivación y responsabilidad. Quiero hacerlo bien y aportar en este proyecto tan bonito, esto es muy excitante. Nos hemos adaptado rápidamente a las circunstancias y a los jugadores".