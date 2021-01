Bettoni: "Nadie en el Real Madrid puede dudar de Sergio Ramos"

David Bettoni seguirá al frente del banquillo del Real Madrid en el partido de mañana sábado ante el Levante en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Zidane sigue de baja por covid-19 y por esa razón el segundo técnico blanco ha tenido que volver a atender a los medios de comunicación en la previa del choque.

Baja de Zidane

"Zidane cada día está mejor y está con nosotros, porque preparamos los entrenamientos, los discutimos... Es verdad que no está físicamente con nosotros y es una pena por su personalidad, por su carisma... Repecto a las bajas, no vamos a arriesgar".

La posible marcha de Sergio Ramos

"Veo a Sergio cada día, no me preocupa su renovación. Nada nos preocupa. No puedo decir nada más. Está en proceso de recuperación. Cada semana estará mejor, ahora tenemos la suerte de tener solo un partido por semana"

La lucha contra el Atlético

"Si el Atlético está primero es porque se lo merece por regularidad. Pero queda mucha Liga. Nosotros solo pensamos en el siguiente partido, no en los rivales".

Rendimiento de Vinicius

"Es un jugador importante y es verdad que últimamente ha jugado menos. Pero es algo puntual y además esté entrenándose muy bien. Así que no hay nada preocupante con Vini. Son momentos de la temporada"

Baja de Carvajal

"Es una molestia, no es grave. Pero no queremos arriesgar y tras hablar con los médicos hemos decidido que pare unos días"