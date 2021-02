Gareth Bale lleva varios meses en el Tottenham de José Mourinho y acumula 15 partidos entre todas las competiciones con un total de 4 goles en su haber, uno en cada uno de los torneos jugados. Bale es suplente habitual y su rendimiento sigue siendo bajo para lo que se esperaba de él tras su cesión por parte del Real Madrid.

Meses después de su regreso a Londres, Bale empieza a recibir duras críticas, como por ejemplo las de la leyenda del Liverpool, Graeme Souness, que ha atacado la poca ambición del galés.

"Veo cómo un jugador de clase mundial vuelve al club que ama y es como si estuviera feliz de estar en el banquillo. Si no está contento con eso, que es lo que decía que pasaba en el Real Madrid, que lo diga. Que no está contento y que no tiene suficientes minutos", comentó Souness en Sky.

El que fuese centrocampista del Liverpool no se quedó ahí y siguió analizando de forma negativa la actitud de Gareth: "Estos deberían de ser sus mejores años. Ahora durante los partidos, la cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que está para salir".

Bale tiene que regresar a Madrid en junio si el Tottenham no lo evita comprando al futbolista, pero si su rendimiento continúa siendo como hasta ahora, el club blanco tendrá que volver a buscarle sitio al galés.