¿Qué ocurre con Vitolo en el Atlético de Madrid?

En las últimas horas de mercado, Vitolo estuvo a punto de cambiar el Atlético de Madrid por el Villarreal. Unai Emery, entrenador que tuvo al ex del Sevilla en el conjunto hispalense, quería reforzar al conjunto castellonense con un jugador que por temas económicos tendrá que seguir en el Wanda Metropolitano. ¿Cuál ha sido el problema? Las cifras.

En el Atlético están desesperados con Vitolo porque ni en sus peores previsiones podían pensar que el jugador, estrella en su día en el Sevilla y con un prometedor futuro en la Selección, se estancase tanto como lo está ahora. Vitolo llegó al Atlético en 2017 con un gran contrato, alrededor de 6 millones por temporada, y tras un desembolso de 35.8 millones de euros. Son cifras importantes para un fichaje que por aquel entonces era un operación que parecía acertada sí o sí. De hecho Simeone pidió fichar al jugador a pesar de que la sanción que pesaba sobre el Atlético hacía que el jugador tuviese que ir primero cedido a Las Palmas para debutar posteriormente en enero de 2018 con los colchoneros.

Han pasado 4 años y Vitolo es un jugador residual en el Atlético de Simeone. Lo ha sido durante toda su estancia en el Metropolitano ya que solo en algún momento aislado se le ha visto con el favor del entrenador y con el favor de la afición. El ex de Las Palmas ha jugado 96 partidos con el Atlético en cuatro años y ha marcado siete goles. Este año suma 10 partidos, 382 minutos y es el 18º jugador más utilizado por el Cholo. Son números muy pobres. Incluso hay aficionados que consideran un agravio comparativo que con cuatro partidos más, Vitolo logre tener una placa en el Salón de la Fama del Wanda Metropolitano. Cuando sume 100, como así dicta la norma del club, la tendrá.

¿Quién tiene la culpa del mal rendimiento de Vitolo? ¿Es solo el jugador o también la tiene Simeone? Al principio se podría decir que sí le faltó la confianza del técnico. Ya sabemos lo que le cuesta al Cholo de inicio meter a los fichajes en su once, pero también es de sobra conocido que si el trabajo y el rendimiento son buenos, el técnico argentino paga ese trabajo con titularidades. Según ha pasado el tiempo, las actuaciones de Vitolo han sido aún más deficientes y eso ha hecho que Simeone, que ya de por sí no le dio toda su confianza tras su llegada, le tenga ahora como un suplente de suplentes. Los datos están ahí y Vitolo lleva sin jugar en Liga un total de 9 partidos. Solo jugó en Copa y sobre todo ante el Cornellá, no tuvo un buen partido.

Por lo tanto, Simeone no le dio confianza al inicio y Vitolo no ha firmado grandes actuaciones cuando sí las ha tenido. ¿Siempre ha sido así? No. Hubo momentos en los que el Cholo puso al canario en el 11 varios partidos seguidos y Vitolo fue aclamado por la afición, sin embargo, siempre que su rendimiento mejoraba aparecía su gran lastre, su físico. Si el Atlético va partido a partido, Vitolo va lesión a lesión y siempre que parece despegar acaba de nuevo en el suelo. Hasta nueve lesiones ha tenido Víctor Machín en cuatro temporadas.

Estas han sido sus lesiones y los días que ha estado fuera por ellas para un total de 24 partidos en el dique seco sin poder jugar:

-12 días por una lesión muscular (2018)

-35 días por una lesión de rodilla (2018)

-14 días por problemas en la rodilla (2018)

-19 días por problemas musculares (2019)

-14 días por una lesión inguinal (2019)

-22 días por una lesión en el muslo (2019)

-28 días por una lesión inguinal (2020)

-5 días por un traumatismo (2020)

-17 días por una lesión en el muslo (2020)

Con estas cifras es complicado culpar a Simeone del rendimiento global de Vitolo porque son tres lesiones en tres tramos diferentes de tres temporadas distintas. Además, el número 20 colchonero tiende a notar un pinchazo justo cuando mejor está y eso le hace pasar de 100 a 0 y de 0 a 100 en poco tiempo y en pocas semanas.

El Atlético de Madrid entendía que una cesión ahora al Villarreal sin opción de compra podría reflotar a Vitolo y así volver el año que viene para afrontar su último año de contrato o como mínimo para revalorizarse y conseguir una buena venta en verano. Simeone no pensaba así ya que él le quiere dentro de la plantilla por si en algún momento debe echar mano del ex de Las Palmas. Las cifras de la cesión han tenido mucho que ver en la ausencia de trato final con el Villarreal y ahora sí o sí, Vitolo seguirá en Madrid. La afición, por su parte, se echa las manos a la cabeza pensando en el sueldo y en el rendimiento. La única esperanza es que, como pasó con Lemar, Vitolo resucite cuando muchos ya le dan por muerto.