Se filtran audios sobre la muerte de Maradona: "Le dieron cerveza y marihuana"

El misterio y la polémica siguen rodeando la muerte de Diego Armando Maradona ya que mucha gente piensa que se pudo haber evitado la misma con un mejor cuidado del astro argentino. Infobae ha hecho pública la conversación entre el médico de Diego, Leopoldo Luque y un integrante del staff médico, el cual estaba muy cerca del diez.

"Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porros. Lo quebró en mil pedazos. No aguanto más que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo", decían los audios publicados en Infobae.

La respuesta de uno de los miembros del staff fue la siguiente: "Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice 'faso'. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así préndele un habano".

La conversación siguió y los hechos son aún más graves a tenor de lo que ambos hablaron: "Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío".