Recientemente, el Tottenham hacía pública su decisión de multar con 100.000 libras (unos 113.000 euros) a tres de sus jugadores, Sergio Reguilón, Erik Lamela y Giovani Lo Celso, por saltarse los protocolos contra el covid-19, tras la aparición de unas fotografías en las que se veía a dichos futbolistas juntos celebrando la Navidad en Londres, cuando esto estaba prohibido por la normativa en el Reino Unido para combatir la pandemia.

El club ha donado esta semana el dinero de la multa a un hospital. Desgraciadamente, no ha sido esta la última polémica en el fútbol británico alrededor del comportamiento de sus deportistas y demás personas implicadas en el mismo a la hora de demostrar el respeto y acatamiento exigidos de las normas y restricciones establecidas por el gobierno del Reino Unido para intentar combatir la pandemia, en uno de los países del mundo más golpeados por el covid-19.

Varios enfermeros y trabajadores sanitarios del municipio británico de Chesterfield han recibido amenazas por vacunar a algunos futbolistas del equipo local. Según informa la cadena británica Sky Sports, profesionales de la salud han recibido llamadas de teléfono amenazantes tras conocerse que tres jugadores y otros tantos miembros del cuerpo técnico del Chesterfield han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

La explicación por parte del club es que estas personas estaban clasificadas como "vulnerables" y que, siguiendo la directiva del servicio de salud, las vacunas se han utilizado "para no malgastarse". La vacuna Pfizer, la utilizada por el centro de Chesterfield, debe utilizarse en un período de dos horas una vez se descongela el paquete de dosis.

Según la directiva del servicio sanitario, si alguien no acude a su cita para ponerse la vacuna, esta puede ser administrada a personas que tengan menos de 70 años. Las quejas llegan porque se entiende que esas personas, avisadas a última hora, deberían haber sido trabajadores sanitarios o cuidadores y no futbolistas. A este respecto, la directiva del Chesterfield declara en un comunicado que los integrantes de su plantilla beneficiados por la vacunación "solo fueron contactados después de que el centro de salud agotase cualquier otra opción. Las personas involucradas en esto estaban deseando que esas vacunas no se desaprovecharan, que hubiera sido el caso de no haberlas recibido los jugadores y empleados".

Joelinton, 200 libras por cortarse el pelo

El futbolista del Newcastle United, Joelinton ha sido multado con 200 libras (220 euros) por saltarse el confinamiento para cortarse el pelo. Joelinton, que costó 40 millones al Newcastle en el verano de 2019, compartió una foto en redes sociales mientras le cortaban el pelo, actividad que está prohibida en el Reino Unido durante el confinamiento decretado a principios de año, al igual que todos los negocios no esenciales.

En declaraciones a la cadena británica BBC, el peluquero que lo atendió afirmó haber cortado el pelo ya a varios futbolistas, solo que ellos no lo han publicado en redes sociales. Según esta persona, en el caso de Joelinton lo hizo antes de la grabación de un anuncio publicitario con participación del futbolista, lo que sí estaría permitido bajo las leyes actuales.