Luis Suárez: "Cuando el Barcelona no contó conmigo empecé a hablar con el Atlético"

El delantero uruguayo Luis Suárez, pasó por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero por primera vez desde que fichó este verano por el Atlético de Madrid. Suárez habló de su actual equipo, del Barcelona y del futuro de Messi.

Cambio de equipo

"Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti, con el Cholo, con Miguel Ángel.... Hubo interés de muchos clubes, no solo de la Juve. Quería tomar la decisión adecuada, lo que mejor me venía a mí y mi familia".

Vecinos del Real Madrid

"Tengo de vecino a Toni Kroos, que es al que más he visto por la urbanización. Me para la gente y me preguntan más aquí que en Barcelona, pero no es algo que me desagrada".

Koeman le dijo que no le quería

"Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo".

Trabajar con Simeone

"Es de esos entrenadores que te convence por sus ganas, por su positivismo y por todo lo que sabe de esto. Me baso más en el convencimiento del entrenador a la hora de hablarte que en el estilo de juego. Simeone es un entrenador que te llega y te motiva. No me gustaría ser entrenador, se sufre mucho y además no puedes tener contento a todo el mundo".

Rodilla y físico

"La rodilla está muy bien, ya no me duele. Cometí el error de apurar tiempos para ayudar al equipo, arriesgué, pero de todo se aprende".

Champions y duelo ante el Real Madrid

"Contra el Madrid cometimos el error de darles mucho la pelota; aprendimos para cuando nos toque enfrentarnos de nuevo. La Champions me ilusiona como la Liga; tenemos la espina de la Liga de Campeones porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia".

Relación de Messi

"Esta tarde he hablado con él, estaba muy contento por la victoria de ayer. Está a un nivel espectacular. Es el mejor del mundo. Messi se retirará donde él quiera, él podrá decidir ya sea en el Barcelona, en Argentina o donde sea. ¿Terminar juntos Leo y yo? Igual en algún amistoso. Claro que me veo discutiendo con Messi en un Barça-Atleti, en la cancha somos rivales y fuera amigos".