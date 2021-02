La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) celebra el próximo martes elecciones para formar la Asamblea General que más tarde proclamará un presidente. Los tres candidatos a la presidencia, con propuestas muy distintas, son Paco Díez, que opta a la reelección; el mediático Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), famoso por sus batallas judiciales contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar; y Jesús Díaz Peramos, exfutbolista de Segunda B y Tercera División con pasado en el sindicato de futbolistas AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), donde ocupó distintos cargos durante ocho años.

La de Madrid, que cuenta con cerca de 126.500 federados, es una de las federaciones territoriales más importantes de nuestro país junto a las de Cataluña y Andalucía. Hace casi un mes, el pasado 11 de enero, Paco Díez dimitió de su cargo de presidente en funciones de la RFFM para dar paso al proceso electoral, asumiendo el cargo Miguel Romón. Ahora Díez se presenta a la reelección, compitiendo contra Galán y Peramos, para llevar las riendas del fútbol madrileño desde este mismo mes de febrero.

En Libertad Digital hemos charlado con el granadino Jesús Peramos, uno de estos tres candidatos que se presenta como la "alternativa del fútbol de Madrid" frente a una "mala gestión" como ha sido la de Paco Díez, según sus propias palabras. Tras acceder al cargo en noviembre de 2016, Díez ha presidido la Federación de Fútbol de Madrid durante los últimos cuatro años en sustitución del histórico dirigente Vicente Temprado, que estuvo al frente del fútbol madrileño durante casi tres décadas (julio de 1988-noviembre de 2016).

Rigor, transparencia y honestidad

Trabajo en equipo, rigor, transparencia y honestidad son algunos de los pilares de la candidatura de Peramos, que surgió del fútbol de Madrid independientemente de la gran relación que este candidato mantiene con el actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ambos coincidieron durante más de un año en la AFE (Rubiales como presidente del sindicato y Peramos como secretario general, tras haber desempeñado además los cargos de vicepresidente primero y director de relaciones institucionales), y las malas lenguas —entre ellas, la del propio Paco Díez— cuentan que fue Rubiales quien impulsó la candidatura de Peramos a la presidencia de la RFFM.

Sin embargo, éste niega la mayor. "Quien quiera criticarme por ello y utilizar este argumento tendría que justificarlo. El fútbol de Madrid es el que me ha propuesto. Esta alternativa ha salido del fútbol de Madrid porque no se ha gestionado nada bien con Paco Díez. No voy a negar mi amistad con Rubiales. He aprendido mucho de él y le estoy agradecido por contar conmigo para llevar a cabo el cambio en AFE. Ahora, a través de la Federación Española, está dando un impulso importante para que las territoriales se profesionalicen y puedan dar una mayor y mejor cobertura a los federados. Así que es mejor llevarse bien con la Federación a la que estamos supeditados", ahonda en este sentido Peramos, cuya candidatura tiene el lema ‘Tú haces el fútbol de Madrid’.

Recuperar la credibilidad perdida

"De esa relación con la RFEF seguramente se beneficie la propia institución", señala en referencia a la Federación de Fútbol de Madrid. "He generado relaciones muy buenas con gente en LaLiga y Proliga (la patronal de los clubes de Segunda B y Tercera). Será algo positivo. El fútbol de Madrid tiene que estar representado en muchos más sitios porque ahora mismo no tenemos ni voz ni voto", destaca en este sentido Jesús Peramos en declaraciones a Libertad Digital, evitando entrar a valorar las notables diferencias que la Federación Española tiene con LaLiga.

Jesús Peramos, candidato a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). | jesusperamos.com

"El fútbol de Madrid necesita estabilidad y unión", añade el candidato a la presidencia de la RFFM, que fue el portero titular del Granada CF en Tercera División y que con el Guadix —equipo en el que militó desde 1998 hasta 2001— logró el ascenso a Segunda B y llegó a jugar los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Valencia en una eliminatoria disputada a partido único (temporada 2000/2001).

El programa de Jesús Peramos, actual presidente del sindicato Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid (ADFM), reúne a todos los agentes del fútbol madrileño (clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros de todas las categorías masculinas y femeninas) con el objetivo de devolver al deporte rey y a la institución que lo representa al lugar que le corresponde tras una serie de "graves deficiencias" por parte del anterior presidente de la RFFM, Paco Díez. "Deficiencias en la gestión, con deterioro de liquidez y del patrimonio federativo... Se ha abandonado la sede de la calle Benjamín Palencia en Vallecas, que costó mucho conseguirla con el esfuerzo de Vicente Temprado, y se ha gastado 1,5 millones de euros en unos barracones del Ernesto Cotorruelo, con unas casetas prefabricadas, que son indignos de lo que tiene que ser la mejor federación territorial de España", indica Peramos, en cuya candidatura figura el campeón olímpico Miguel Hernández —exjugador de Rayo Vallecano y RCD Espanyol—, sobre la anterior gestión de Díez.

El "enorme agujero" de la RFFM

En este sentido, Peramos denuncia el "enorme agujero" dejado por el hasta ahora presidente de la RFFM, con un "desfase presupuestario terrible" de 660.000 euros en el ejercicio de 2019. "De 2 millones de euros que había, ahora mismo en las arcas de la Federación no se llega ni a un millón. El fútbol de Madrid ha estado soportando una deficiente gestión, subidas de cuotas, y las ayudas han sido las mismas pese a haber recibido 4 millones de euros de derechos audiovisuales. Cuando existen presupuestos delimitados por área, hay que hacer un seguimiento porque no puede haber un desfase tan enorme. Sinceramente, Paco Díez ha causado le ha causado a la Federación un perjuicio muy importante a nivel contable y patrimonial", afirma Peramos, que también ha dedicado duras palabras hacia el otro candidato, Miguel Galán.

"Es una persona que siempre reivindica una serie de derechos, sobre todo para el colectivo de entrenadores. Comparto algunas de sus reivindicaciones, pero muchas veces le fallan las formas", asegura sobre Galán, que en las últimas semanas ha saltado a la palestra por su promoción de la llamada Ramadán Cup, un torneo que pretende sacar adelante, con dinero procedentes de inversores árabes y cuyos fondos que se recauden irían destinados al fútbol modesto. "Tampoco veo posible la de convalidación de títulos académicos de entrenadores a nivel UEFA porque hay una normativa a la que estamos supeditados", explica Jesús Peramos.

Asimismo, el candidato nacido en Granada censura que Galán le haya criticado por su lugar de procedencia. "Madrid es una ciudad totalmente cosmopolita, llevo once años aquí y lo que está diciendo está completamente fuera de lugar", destaca al respecto.

Miguel Galán (i) y Paco Díez, los otros dos candidatos a la presidencia de la RFFM. | LD

Partida de 1,5 millones

Peramos ofrece en su programa ayuda económica ante la situación actual con una partida de 1,5 millones de euros, destinado "íntegramente a los clubes", para abaratar el coste de las inscripciones de licencia, que "es algo extraordinario". "Hemos incrementado las subvenciones en categorías donde no había, infantiles y cadetes. Vamos a derogar una subida de 2 euros lineales en la licencia que se produjo el año pasado y a destinar un fondo de 250.000 euros para federados que acrediten que están en situaciones de necesidad", explica.

El asesoramiento laboral, contable y fiscal gratuito a los clubes; la creación de comités para recabar las inquietudes de futbolistas, entrenadores y árbitros; un protocolo de formación y civismo, junto a una mejora de la cobertura sanitaria —haciendo especial hincapié en un asunto espinoso como es el de los electrocardiogramas a los futbolistas o los convenios con distintos hospitales de la región para que los jugadores que disputen sus partidos lejos de Madrid no tengan que desplazarse a la capital en caso de accidente— y la promoción del fútbol femenino —a través del programa ‘Únete al FUTFEM’ son otras de sus ideas para impulsar a la Federación de Fútbol de Madrid y, en definitiva, al fútbol madrileño.

Asimismo, Peramos quiere incluir al fútbol sala dentro de la RFFM, con el fin de ampliar el número de licencias, y potenciar las nuevas tecnologías, con una aplicación para teléfonos móviles específica de la Federación, mayor visibilidad a través de las redes sociales y cobertura a los partidos de fútbol base que se disputen en la Comunidad de Madrid. "Buscamos pequeños patrocinios para poder retransmitir en streaming partidos de Tercera, de Regional Preferente, los mejores partidos de División de Honor, Juvenil Nacional, de infantiles…. En definitiva, hacerlo más visible para darle más retorno a los patrocinadores. Esto es lo que funciona, las nuevas tecnologías", explica el candidato.

Fines sociales y apoyo al menor

En el plano social, tiene previsto inyectar 150.000 euros a los federados que acrediten una situación de necesidad y otros 100.000 para las entidades que trabajen en fines con interés social. "Me interesa el aspecto social y también educativo. Vamos a proteger a los árbitros y acabar con la mala educación de algunos aficionados en la grada", asegura Peramos.

En este sentido, el candidato aboga por desterrar la vitola de que el resultado está por encima de todo, especialmente entre los más pequeños (prebenjamines y benjamines).

"Cuando entra el niño en casa y sus padres le preguntan: ‘¿cómo has quedado? A lo mejor no sale de mala fe, pero hay que aparcar definitivamente esta idea. La competición es una parte importante, de acuerdo, pero con esas edades hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo la formación. Y hay que inculcárselo sobre todo a los padres. Para ello vamos a ayudarnos de profesionales, psicólogos, exjugadores y exjugadoras... Llegar a la elite a lo mejor no es lo más importante. Los que llegan son muy pocos, así que lo que debe primar es formarles como jugadores y sobre todo como personas", apuntó Peramos durante la entrevista concedida a Libertad Digital.