Hazard: "Las lesiones no son el fin del mundo"

Eden Hazard no se ve afectado mentalmente pese al calvario que está sufriendo con las lesiones desde que llegó al Real Madrid, en verano de 2019. El extremo belga dice, en una entrevista concedida a la revista On The Front Foot, su gran vínculo familiar le ayuda a sobreponerse a este problema.

"Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia", afirma Hazard, que ve su futuro más cercano con optimismo, confiado en triunfar con el Real Madrid y con la selección belga.

Pese a la notable impaciencia que hay en el madridismo, el crack de La Louviere, que cumplió 30 años en enero pasado, pide paciencia. "Cuando estás lesionado puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Sólo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar".

Hazard, que permanecerá cerca de un baja por su lesión muscular en el recto anterior izquierdo —la novena lesión que sufre desde su llegada al Real Madrid—, se muestra ambicioso en sus objetivos.

"Sólo espero jugar al fútbol lo máximo que pueda. Siempre intento disfrutar en el campo. Cuando llegue el final de mi carrera podré ver lo que he conseguido, pero mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar de mi fútbol. No pienso dónde estaré en unos años, intento concentrarme en el siguiente entrenamiento y en el siguiente partido. Sólo tengo 30 años recién cumplidos y me siento bien; ojalá pueda jugar otros cinco o seis años", ha dicho el belga en la entrevista a On The Front Foot.