Duro palo para Klopp: muere su madre y no puede viajar a Alemania para despedirla

Jürgen Klopp pasa por momentos muy duros, tanto a nivel profesional como personal. El Liverpool tiene muy pocas opciones de ganar esta temporada la Premier League —está a diez puntos del líder Manchester City, que el pasado domingo le goleó por 1-4 en Anfield, y con un partido más—, y ha quedado eliminado tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup (Copa de la Liga) a manos del Manchester United y el Arsenal, respectivamente, así que lo fía todo a la Champions, con la eliminatoria de octavos de final ante el Leipzig (la ida se jugará en Budapest).

A nivel personal, el técnico de Stuttgart, de 53 años, acaba de perder a su madre, Elisabeth, fallecida a los 81 años.

Sin embargo, Klopp no podrá dar su último adiós a su progenitora, a la que vio por última vez hace varios meses. Y es que el técnico no puede viajar a Alemania al funeral de su madre por las restricciones en el país germano que no permiten vuelos procedentes del Reino Unido debido a la cepa británica del coronavirus.

"Significaba todo para mí. Era una gran madre en el mejor sentido de la palabra. Como devoto cristiano, sé que está en un lugar mejor", ha dicho Jürgen Klopp rindiendo homenaje a su madre.

Los vuelos desde el Reino Unido hacia Alemania están suspendidos hasta al menos el próximo 17 de febrero para evitar la transmisión de las nuevas cepas de la covid-19. "Cuando la situación lo permita, honraremos su vida", ha dicho Jürgen Klopp, que tiene dos hermanas mayores: Stefanie e Isolde.