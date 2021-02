Desvelamos las claves de la comunicación de los futbolistas de élite con Key Player

¿Son una maldición o una bendición las redes sociales para los futbolistas de primer nivel? Esta es la pregunta que muchos de ellos se hacen antes de dar el paso a trabajar de manera profesional con el nuevo instrumento de comunicación que ha cambiado el mundo del fútbol. Por esa razón, Libertad Digital ha entrevistado a Antonio Fuentes, responsable de la agencia Key Player Group, que cuenta en su haber con jugadores como Alberto Moreno (Villarreal), Campaña (Levante) o el entrenador Javi Calleja (ex-Villarreal).

Pregunta: ¿Qué servicios da una agencia como la vuestra a un futbolista o entrenador profesional?

Respuesta: Básicamente lo que hacemos es gestionar toda su comunicación fuera del terreno de juego y eso por supuesto incluye sus redes sociales. Nuestro objetivo es que ellos no tengan que preocuparse de nada ajeno al terreno de juego y que cuando se pongan delante de la prensa o de un micrófono tengan la formación necesaria para saber manejarse a nivel comunicativo. Nosotros cuando empezamos en esto detectamos que había mucha falta de formación en la mayoría de jugadores, porque si te pones a mirar cómo se comunican la mayoría delante de un micrófono, no todos logran dar el nivel. Independientemente de la formación que tengan es necesario que aprendan y mejoren sus dotes comunicativas. Así pueden sacar más partido de su imagen y no cometer errores o meterse en problemas. Estando al mismo nivel deportivo que otros pueden estar por encima si comunicativamente son mejores.

P: La afición quiere saber cada vez más los detalles de la vida personal de sus ídolos y parece que es prioridad no cometer errores que empañen la imagen de los jugadores y entrenadores. ¿Cómo ve este hecho?

R: Cada deportista es diferente. Muchos acuden a nuestra agencia por unos condicionantes concreto y otros no, pero lo que está claro es que el futbolista tiene que intentar, dicho mal y pronto, liarla lo menos posible y hoy en día es muy probable que cualquier persona pueda cometer un error dentro de la gran exposición que tienen. Cualquier mínimo fallo no se perdona en las redes sociales. Nosotros estamos ahí para reducir esos errores lo máximo posible y para que ellos puedan transmitir la imagen que quieren dar realmente. No es solo escribir sin faltas de ortografía sino también encaminar tu imagen al objetivo deseado. Eso implica algo más que poner solo buenos tuits. Por eso la labor de formarlos es vital. En el caso de los entrenadores, que están todavía más expuestos ante los medios y ante el vestuario, este trabajo de comunicación es esencial.

P: ¿Qué suelen elegir? ¿Prefieren ser activos dentro de sus redes sociales o mejor apartarse un poco y que lo lleve otra persona?

R: Esa es una de las primeras conversaciones que tenemos con ellos. Nuestra obsesión es que el jugador esté lo más a gusto posible con nosotros. Hay jugadores de todo tipo. Los hay que no quieren saber nada, otros que empiezan de cero y no tienen ni una cuenta hecha y otros que sí son activos en las redes y que quieren seguir publicando de la mejor manera. Este último es el perfil que más me gusta porque yo les comento que, pese a tener una empresa que les gestiona su imagen, la clave es que sus redes sociales tengan personalidad propia a partir de la suya. Es más fácil que eso ocurre si él interactúa. Así se puede vender una imagen real. Ellos necesitan formación, pero la inquietud y las ganas de comunicar ya la tienen.

P: ¿Qué pilares tenéis dentro de vuestra agencia para gestionar la comunicación de un futbolista o entrenador?

R: Hoy en día está claro que el diseño es una parte fundamental y tenemos un equipo muy bueno que hace que sea uno de nuestros puntos fuertes. Está a la altura de los mejores en España. Si trabajas con jugadores de Primera y no tienes un diseño a la altura acaba notándose. No puedes vender a un campeón de Europa con un diseño de tercera. Más allá de tener muchos clientes queremos que los que estén sean felices. Ninguno se ha ido desde que empezamos. También el periodismo, la función de Community Manager y el marketing son vitales. No los queremos convertir en instagramers, pero ellos son muy interesantes para las marcas y estos departamentos de marketing están muy pendientes de eso. Tener contacto directo con las marcas es vital.

P: ¿Cuántas personas pueden trabajar en torno a la comunicación de un futbolista?

R: Todos trabajamos para todos. No existe una persona que solo esté pendiente de un jugador. Obviamente hay algunos contactos más cercanos para estar todo bien organizado, de hecho todos tienen una persona de confianza en el día a día, pero luego todos somos de todos. El equipo de diseño trabaja para todos. Cuando necesitamos marketing, igual. Es cierto que somos tres personas que nos dividimos más o menos los clientes, pero es un trabajo grupal. Esto es un trabajo diario. No siempre hay algo que publicar, sin embargo, siempre hay algo que pensar de cara al presente y futuro. La actualidad manda y depende de lo que ocurra en el campo. Si hay un lesión hay que cambiar la planificación. Si reciben un premio, lo mismo. La actualidad altera siempre el planning que solemos tener planificado y hay que estar preparados.

P: ¿Qué papel tiene Youtube y los youtubers en este nuevo panorama?

R: Para mí el tema de los instagramers y youtubers es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Hay que adaptarse a las nuevas posibilidades y ahora ha surgido esa ventana a la que hay que adaptarse. Se crean profesionales de eso y a mí las personas que sean capaces de aprovechar esto me parece absolutamente respetable. El que se gane la vida publicando en Twitch, ¿por qué es menos respetable que aquel que lo hace en Movistar? Al final es profesionalizar una ventana nueva. Los tiempos cambian, hay redes sociales como Instagram que permiten vivir de eso y creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La sociedad lo genera. Oferta, demanda.

P: ¿Son una bendición o una maldición las redes sociales? ¿Qué le diría a un jugador que lo ve como una maldición?

R: Mira, uno de mis mejores amigos futbolistas no quiere saber nada de las redes sociales y he tenido discusiones con él por ello (risas). Para mí es vivir de espaldas al mundo que se está creando. En el mundo actual se depende de los demás. El futbolista que haga una buena temporada depende de la repercusión que tenga para causar un mayor impacto. Tú puedes ser el mejor del mundo entrenando o jugando, pero si no se entera la gente, nadie te va a fichar por eso. Puedes ser el mejor, que si nadie lo sabe, no te van a fichar. Es indiscutible que las redes sociales hacen que la gente se entere de lo que haces y tu impacto se multiplica. Está demostrado que los jugadores que son ajenos a las redes son mucho menos conocidos. Es mejor si tienes un año malo y no quieres críticas, pero si es al revés y quieres un mejor contrato necesitas difusión y que se hable de todo lo que has hecho. Luego depende también de lo que te afecten las críticas. Si cuatro en Twitter te dicen que eres muy malo y quieres evitarlo, respeto esa decisión, pero creo que tiene más beneficios estar que no estar en las redes. Por eso, estando bien asesorado, podemos enseñarles a gestionar tanto lo bueno como lo malo.