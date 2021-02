Colea la polémica jugada que Suso y Jordi Alba protagonizaron este miércoles en el duelo entre Sevilla y FC Barcelona en el Sánchez Pizjuán (victoria para los andaluces por 2-0), en el primer partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Corría el minuto 62 de partido cuando el lateral azulgrana cayó dentro del área ante la defensa del jugador sevillista.

Alba y todo el Barça reclamaron penalti al entender que Suso derribó al 18 barcelonista dentro del área. Sin embargo, el árbitro Mateu Lahoz señaló falta al entender que el derribo se produjo fuera del área. El trencilla valenciano no vio acción ilegal dentro del área y el VAR no le corrigió la acción, por lo que el partido continuó con su transcurso.

El técnico Ronald Koeman y Pedri González se mostraron contundentes al afirmar que era penalti claro. "(Mateu Lahoz) Estuvo bien, pero siempre queda la duda de la jugada del penalti. Todo el mundo me dice que es. No sé por qué el VAR no ha entrado. Han hecho bastantes faltas, de listos", aseguró Koeman, mientras que Pedri también reclamó la pena máxima. "Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera, pero para eso está el VAR, que es el que decide", señaló el canario.

Las quejas de Pedri encontraron respuesta del propio Suso, que no dudó en tildar al canario de "llorón" con una serie de emojis en su cuenta de Twiiter.

Lo cierto es que la polémica sigue. Un días después del choque, el FC Barcelona ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un vídeo con una repetición inédita de la jugada protagonizada por Suso y Jordi Alba que, presumiblemente, ha sido por una cámara del club azulgrana.